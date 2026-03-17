Un drammatico arresto scuoterà le prossime puntate di Forbidden Fruit, trasformandosi rapidamente in un incubo senza via d’uscita per Ender. Tutto inizierà quando la polizia preleverà Yigit con l’accusa di tentato omicidio, ma durante il trasferimento verso il commissariato di İtiler emergerà una verità inquietante: l’auto salterà la destinazione, rivelando che l’intera operazione è solo una pericolosa messinscena. Dietro il finto arresto si nasconde la mano di Sahika, pronta a usare il ragazzo come merce di scambio per piegare definitivamente la sua rivale e dimostrarle di non avere alcun limite morale.

Sahika ha il video del Bosforo, Ender con le spalle al muro

L’obiettivo di Sahika sarà entrare in possesso dell’azienda di Halit e in questa “battaglia” vorrà al suo fianco Ender. Non perché la voglia come socia, ma perché sa che può aiutarla per abbattere i punti deboli di Halit. Ender non avrà nessuna intenzione di essere sua complice, ma Sahika la minaccerà: se non farà ciò che le chiederà, consegnerà alla polizia il video in cui si vede che è stato Yigit a spingere Ender nel Bosforo.

Ender prova a incastrare Sahika, ma la polizia arresta Yigit

Ender non si farà intimidire: da un lato accetterà la proposta, ma dall’altro proverà a usarla a suo favore per eliminare Sahika. Vorrà fare in modo che Halit scopra tutte le trappole che la donna sta organizzando ai suoi danni, ma Sahika sarà più furba di lei e giocherà d’anticipo.

Ender vedrà il suo mondo crollare addosso quando a casa arriverà la polizia per arrestare Yigit con l’accusa di tentato omicidio. Immaginerà che dietro la denuncia ci sia la mano di Sahika, così la minaccerà. Sahika la guarderà con un sorrisetto sprezzante, dicendole che non avrebbe dovuto scherzare contro di lei.

Yigit arrestato, ma è un sequestro per punire Ender

Yigit salirà nella macchina della polizia, che dovrebbe condurlo al commissariato di İtiler – quartiere di Istanbul – ma durante il tragitto si accorgerà di qualcosa di strano. “Non avevate detto che dovevamo andare alla stazione di polizia di İtiler?”, chiederà il ragazzo, aggiungendo: “Però İtiler l’abbiamo superata da un bel po’…”.

Il “poliziotto” lo guarderà con un’aria sarcastica: “Bravo. Sei un ragazzo intelligente”. Yigit chiederà di farlo scendere subito dall’auto, ma verrà subito fermato: “Ti portiamo a fare un giro, così tua madre capirà la lezione”. È chiaro che il finto arresto sia solo una trappola di Sahika per far capire a Ender che fa sul serio.