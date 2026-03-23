Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, la relazione tra Lila e Yigit non avrà il lieto fine. La giovane lascerà il figlio di Kaya per aver rimandato nuovamente la data del loro matrimonio. La sorella di Zehra lascerà la Turchia per raggiungere sua madre in America.

Lila pone fine alla storia con Yigit

Yigit e Lila decideranno di dare una seconda chance al loro storia d'amore dopo aver superato diverse incomprensioni. La coppia entrerà in crisi in concomitanza del divorzio tra Ender e Kaya. Yigit chiederà alla fidanzata di rimandare la loro data di nozze per rispettare il momento difficile che stanno vivendo i suoi genitori.

Lila stanca di non essere la priorità di Yigit deciderà di porre fine alla loro relazione e trasferirsi in America, dove da tempo vive sua madre Zerrin. Yigit prenderà il primo aereo in direzione Stati Uniti per cercare di risolvere le cose con la figlia di Halit dopo essere stato incoraggiato da Caner ed Emir.

Il figlio di Kaya va a studiare all'estero con Erim

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Yigit farà ritorno in Turchia da solo, dimostrando di non essere riuscito a fare pace con Lila. Una volta a casa, il ragazzo andrà incontro ad una brutta sorpresa quando scoprirà che Ender ha deciso di sposare Halit per vendicarsi della presunta infedeltà di Kaya. Yigit non prenderà bene la scelta della madre e stringerà un'alleanza con Sahika per cercare di contrastarla.

Dopo aver terminato il piano, il figlio di Kaya lascerà Istanbul in compagnia di Erim per studiare all'estero.

Hilmi ha rapito sua moglie Leyla

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine marzo sui teleschermi di Canale 5, Sahika ha chiesto a Zehra di aiutarla ad organizzare la sua festa di fidanzamento con Halit. La notizia è arrivata alle orecchie di Yildiz, che non l'ha presa bene, apparendo pronta a compiere una pazzia. Ender è intervenuta per placare l'amica e contrastare Sahika. La donna ha informato la darklady che Halit non intende divorziare da Yildiz. Sahika furiosa ha meditato una vendetta, rivelando a tutti che Yigit è in realtà il figlio di Ender e Kaya ed è appena diventato il marito di Lila in gran segreto.

La novità ha mandato su tutte le furie Halit, che ha cacciato di casa Sahika per avergli nascosto tutto. L'imprenditore ha inoltre obbligato Yildiz a far ritorno alla tenuta insieme ad Halican. Hilmi, invece, ha rapito sua moglie Leyla, chiedendole di tacere altrimenti avrebbe ucciso Kaya. Allo stesso tempo, la polizia è sopraggiunta nel luogo indicato del sequestro.