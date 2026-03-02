Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’ossessione di Sahika supererà ogni limite. Fallito lo scambio dei neonati e il tentativo di infangare Yildiz con Emir, la donna punterà direttamente al piccolo Halit Can. Durante una telefonata segreta a Mister X, rivelerà il suo vero obiettivo: far sparire definitivamente Yildiz e prendere il suo posto come madre. “Quel bambino crescerà con me e Halit. Mi chiamerà mamma”, confesserà.

Sahika scambia i neonati: il piano per ingannare Halit

Sahika farà di tutto per allontanare definitivamente Yildiz dalla vita di Halit.

Visto che l’unica cosa che li unisce è Halit Can, in ospedale penserà bene di scambiare il braccialetto identificativo neonatale del piccolo con quello di un altro bambino presente nella nursery.

Questo servirà, nel caso in cui Halit decidesse di fare il test del DNA, a dimostrare che l’uomo non è il padre del bambino. Tuttavia, le cose le andranno male e alla fine sarà lo stesso Halit, allertato da una telefonata dell’ospedale, a ritrovare suo figlio e a riportarlo a Yildiz.

Halit accusa Yildiz: ‘Hai una relazione con Emir?’

Sahika si giocherà una seconda carta: far credere che Yildiz abbia una relazione con Emir. Quest'ultimo la sta ospitando momentaneamente a casa sua e Sahika gli farà notare che Erim è molto vicino a Halit Can, quasi come se fosse un padre.

La cosa farà arrabbiare Halit, al punto che affronterà apertamente Yildiz, chiedendole se effettivamente tra lei ed Emir c’è qualcosa. Lei lo guarderà con disprezzo, ricordandogli che tra i due quello che ha un atteggiamento discutibile non è sicuramente lei.

Sahika: ‘Yildiz sparirà, il bambino mi chiamerà mamma’

Successivamente, a Villa Argun ci sarà la festa per la circoncisione di Halit Can. Parteciperanno tutti, anche Ender, e la cosa indispettirà Sahika, che non esiterà a ritirarsi nella sua stanza per fare una telefonata al misterioso “Mister X”.

Lui sarà arrabbiato con lei, visto che Ender è riuscita a rubarle il telefono con cui si sentivano: “Se ti lasci portare via il telefono un’altra volta, non avrai più nessuno da chiamare”.

I due continueranno a complottare per separare Halit da Yildiz. “Liberarsi del bambino, a questo punto, è molto difficile — dirà Sahika — ma ho un’altra soluzione: quel bambino sarà mio”.

Lui non riuscirà a capire ciò che sta dicendo: “Hai sentito bene. Ci libereremo completamente di Yildiz e quel bambino crescerà come figlio mio e di Halit. E mi chiamerà mamma”. Sahika diventa sempre più pericolosa.