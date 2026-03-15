Gli spoiler delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 svelano che Ender Celebi scenderà a patti con Sahika Argun quando minaccerà di denunciare suo figlio Yigit alla polizia per l'aggressione che l'aveva fatta finire nelle acque del Bosforo. La donna messa con le spalle al muro sarà costretta a rovinare le nozze tra Halit e Yildiz su ordine della cognata.

Ender cede al ricatto di Sahika

Sahika non prenderà bene lo sposalizio tra Kaya ed Ender. La darklady chiederà alla cognata di diventare alleate altrimenti denuncerà Yigit alle forze dell'ordine per la sua aggressione.

Sahika confiderà alla donna di essere in possesso di un video in cui si vede suo nipote gettarla nelle acque fredde del Bosforo. Yigit ed Ender crederanno che la donna stia mentendo anche se presto si renderanno conto che non è così. Celebi riceverà il filmato in questione e per questo sarà costretta a piegarsi ai ricatti di Sahika, costringendola a fare il doppio gioco con Nadir e Yildiz per evitare l'arresto di suo figlio.

Sahika chiede ad Ender di spingere Leyla tra le braccia di Halit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sahika chiederà a Ender di spingere Leyla tra le braccia di Halit. La darklady inoltre vorrà che la darklady faccia capire ad Yildiz che il marito la sta tradendo con una collega per distruggere il suo matrimonio.

Sahika sarà all'oscuro che Ender non ha nessuna intenzione di tradire la sorella di Zeynep e per questo non esiterà a metterla in guardia. Le due donne stringeranno un'alleanza per sbarazzarsi di Sahika, che però scoprirà tutto in tempi record.

Yildiz ha trovato ospitalità a casa di Ender insieme ad Asuman

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a metà marzo su Canale 5, Halit ha appreso che Kaya avrebbe rappresentato Yildiz in tribunale per la causa di separazione. L'imprenditore è apparso sgomento dalla decisione della moglie, che ha rifiutato i gioielli di famiglia. Halit ha perso così tanto la calma da avere una discussione con Sahika.

Leyla e Kaya, invece, hanno trascorso una serata insieme.

La ragazza ha respinto i baci dell'avvocato con gli occhi pieni di lacrime. In questa circostanza, il pubblico ha scoperto che Leyla nasconde un terribile segreto.

Yildiz, intanto, ha fatto i bagagli rifugiandosi nell'appartamento di Ender insieme ad Asuman e al bambino appena partorito. La convivenza non è stata delle più facili ma alla fine le due donne sono riuscite a superare i vecchi rancori, diventando quasi complici. Infine Lila e Yigit si sono avvicinati pericolosamente grazie ad una festa.