La settimana di Forbidden Fruit che va dal 16 al 21 marzo di preannuncia ricca di colpi di scena con Lila e Yigit che decideranno di sposarsi in gran segreto senza dire nulla a nessuno. Peccato che il giorno dopo, Yigit pianterà in asso la moglie, spezzandole il cuore. Tutto farà parte del piano di Sahika la quale, nel frattempo, continuerà a manipolare anche Halit e Erim. La donna arriverà persino a far credere al fidanzato che Yildiz abbia una relazione con Emir e lo farà solo per screditare la rivale agli occhi di Argun senior.

Sahika ordina a Yigit di sposare Lila

Le tensioni nella famglia Argun non saranno destinate a cessare. Tra Yildiz, Halit e Sahika tirerà una brutta aria, con la neo mamma che sarà sempre più convinta che dietro allo scambio di neonati in ospedale ci sia stato lo zampino di Sahika. Quest'ultima intanto, insinuerà in Halit il sospetto che Yildiz possa avere una relazione con Emir e Argun deciderà di far seguire la moglie da Sitki. Yildiz però se ne accorgerà e ridicolizzerà i sospetti del marito con l'aiuto di familiari e amici. Nel frattempo Yigit, dietro ordine di Sahika, si riavvicinerà a Lila per la quale comincerà a provare dei veri sentimenti. Il piano della dark lady però non avrà nulla di romantico, anzi.

Yigit, sarà ormai un burattino nella mani di Şahika, che gli avrà promesso di rivelargli il nome del suo padre biologico solo se lui farà ciò che gli ordina. Ed ecco che nelle nuove puntate della soap Tv turca, Yigit sorprenderà Lila con una romantica proposta, chiedendole di diventare sua moglie e mettere così Halit dinnanzi al fatto compiuto.

Lila e Yigit si sposano in segreto, lui la lascia il giorno dopo

La figlia di Halit accetterà di sposare il giovane e organizzerà in fretta e furia le nozze che si terranno senza invitati e in gran segreto. I due sposini faranno per la prima volta l’amore nella vecchia casa di Yigit. Sarà un momento romantico che, il mattino seguente, si tradurrà in un vero incubo per la giovane Lila.

Yigit infatti, seguendo gli ordini dategli da Sahika, si mostrerà freddo e distaccato con la moglie e le dirà che non le è piaciuto dormire con lei, ponendo fine alla loro relazione. Lila verrà dunque piantata in asso dal neo marito e per lei sarà una vera e propria doccia gelata.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Continua il successo di Forbidden Fruit che, ogni pomeriggio tiene incollati al televisore una media di 2,4 milioni di telespettatori per uno share del 20-21%. Numeri che hanno convinto Mediaset a trasmettere la dizi turca oltre che nel daytime feriale, anche il giovedì in prima serata. Un bel regalo per i tantissimi fan di questa serie che, da tempo, chiedevano più spazio in palinsesto per la loro soap preferita.