Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Leyla organizzerà un diabolico piano con la complicità di Sahika per tenere Sahika ancorato a sé. La donna fingerà di attendere un bambino per non far tornare l'amante da Yildiz.

Leyla si fa sempre più intraprendente con Halit

Yildiz scoprirà che Halit ha iniziato una storia clandestina con Leyla. La donna, a questo punto, lascerà suo marito grazie alla consulenza legale di Kaya, che l'aiuterà ad ottenere il divorzio in poco tempo.

Yildiz pretenderà che Halit le metta a disposizione una grande casa dove andarci a vivere col piccolo Halitcan. Un momento fortunato per la sorella di Zeynep, che riceverà una proposta di nozze da parte di Nadir che verrà subito rifiutata. Nel frattempo, Leyla si farà sempre più intraprendente nei confronti di Halit.

Leyla finge di attendere un bambino

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il signor Argun lasciato solo persino dai figli cercherà di allontanarsi dall'amante per poter essere perdonato dalla sua famiglia. Leyla assetata di vendetta si farà convincere da Sahika a raccontare ad Hlait una grande bugia. La segretaria dirà all'imprenditore di attendere un bambino da lui.

L'uomo chiederà immediatamente a Leyla d'interrompere la gravidanza a causa del momento drammatico in famiglia. La donna, a questo punto, non si arrenderà, fingendo un malore per far accorrere l'amato al suo capezzale.

Leyla approfitterà di questa situazione per chiedere ad Halit di organizzare una cena insieme a Zehra, Lila ed Erim in modo che possono conoscerla ed iniziare a fidarsi di lei. L'imprenditore accetterà la richiesta della donna specialmente dopo aver scoperto che ha perso il presunto bambino che attendeva da lui.

Halit ha insistito affinché Lila lasciasse Yigit

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine marzo sui teleschermi di Canale 5, Yigit ha rifiutato la proposta di annullamento delle nozze con Lila.

Ma Halit ha insistito affinché sua figlia separasse le strade dal marito. Quest'ultimo ha continuato a rifiutarsi di firmare le carte, credendo che Lila sia ancora innamorata di lui.

Sahika, intanto, ha organizzato un incontro con Pierre. Il finanziatore ha voluto acquistare le quote della società che sono al momento in mano di Ender. Ma quest'ultima non ha avuto nessuna intenzione di accettare il compromesso.

Leyla, invece, è stata rapita dal marito cattivo. Ender ha dimostrato di avere problemi coi suoi figli a farsi accettare a causa dei troppi segreti che li ha tenuto nascosto.