Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, un incontro convocato da Yigit metterà Ender e Kaya di fronte a una realtà del tutto imprevista. Dopo aver mostrato con orgoglio il nuovo documento d’identità che lo riconosce ufficialmente come un membro della famiglia, il ragazzo sorprenderà i genitori biologici con una pretesa estrema: per dimostrare la reale volontà di recuperare gli anni perduti, i due dovranno unirsi in matrimonio. Davanti alle esitazioni della coppia, Yigit non si mostrerà disposto a trattare, trasformando la sua richiesta in un ricatto: se le nozze non verranno celebrate, lui uscirà definitivamente dalle loro vite.

Yigit convoca i genitori, ecco il suo nuovo nome

Ender e Kaya verranno invitati da Yigit in un bar. Una cosa abbastanza strana, visto che si è sempre mostrato abbastanza distante con i suoi genitori. Anzi, sia Kaya che Ender saranno straniti nel vedersi lì tutti insieme come una “famigliola”.

Il ragazzo, però, li avrà convocati per un motivo ben preciso: mostrare loro il suo nuovo documento di identità, che sancisce l’ufficialità del suo rapporto con Ender e Kaya.

Il faccia a faccia di Yigit con i genitori è molto duro

“Mia carissima nuova famiglia. Come potete vedere dalla carta d’identità, ora ufficialmente mio padre è Kaya e mia madre è Ender Çelebi. Persino il mio cognome è cambiato. È una sensazione strana.

Grazie a voi ho persino fatto un salto di classe sociale. Quindi vi ringrazio entrambi per avermi voluto nelle vostre vite”, dirà Yigit, anche se non sembrerà propriamente sincero: nel suo modo di fare emergerà un filo di sarcasmo.

“Yigit, ti capisco. Sei un po’ confuso. Ed è normale. Ma sia tuo padre sia io siamo qui per te. Qualunque cosa tu voglia...”, dirà Ender, ma lui la bloccherà: “Siete pronti a fare qualsiasi cosa. Questa parte la conosco a memoria. Ma io non sono un bambino, lo sapete bene. Ho avuto una vita molto difficile. Quindi non pensate che bastino due belle parole o qualche regalo costoso perché io inizi a chiamarvi mamma e papà”.

Ender e Kaya costretti a sposarsi? La follia di Yigit

Yigit passerà concretamente alla sua proposta: “Diventiamo una famiglia. Caro papà, cara mamma: vi sposerete”. Kaya inizierà a preoccuparsi: “Yigit, non dire sciocchezze, ma di che cosa stai parlando?”. Ma Yigit, al contrario di Ender e Kaya, avrà le idee molto chiare: “Non eravate pronti a fare qualsiasi cosa per vostro figlio, dopo tutti questi anni?”.

Poi lancerà l’ultimatum: “O vi sposate… oppure non mi rivedrete mai più. Pensateci”.