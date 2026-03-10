Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il ritorno dell’ex marito violento trasformerà la vita di Leyla in un vero incubo. Dopo essere stata rintracciata e segregata in una villa, la donna verrà costretta da Hilmi a mentire persino davanti alla polizia, dichiarando di essere tornata con lui per sua volontà. Mentre Kaya ed Emir si ritroveranno con le mani legate dalle procedure legali, sarà Yildiz a prendere in mano la situazione con un piano fuori dagli schemi. Spacciandosi per una stravagante vicina di casa, la ragazza riuscirà a infiltrarsi nell’abitazione e a consegnare a Leyla un narcotico a effetto rapido.

Grazie a questo stratagemma, Hilmi cadrà in un sonno profondo durante la cena, permettendo finalmente a Leyla di fuggire verso la libertà e trovare rifugio a Villa Argun.

Leyla rapita dal marito, Yildiz entra in azione

Leyla tornerà a vivere l’incubo da cui è scappata, quando il marito violento, Hilmi, la troverà a Istanbul. La rapirà, portandola in una villa, obbligandola a dire alla polizia che si trova con lui per sua spontanea volontà. Gli agenti arriveranno davanti alla loro porta dopo la denuncia di Emir, ma Leyla sarà costretta a stare al gioco del marito.

Visto che la polizia non potrà fare nulla, Emir e Kaya saranno disperati. Non sapranno come liberarla e proprio in quel momento entrerà in gioco Yildiz.

Yildiz si finge la vicina per ingannare Hilmi

Yildiz non ha mai avuto nessun contatto con Hilmi, per questo potrà agire contro di lui senza destare sospetti. Il piano sarà un po’ rischioso, ma Yildiz vivrà il suo momento di gloria, in cui si crederà imbattibile e alla fine sarà così.

Si presenterà alla porta di Hilmi presentandosi come la nuova vicina di casa e chiedendo se gentilmente può prestarle del caffè. Hilmi sarà molto scettico a farla entrare in casa, così le dirà di non averne. Allora Yildiz si inventerà un’altra scusa.

Yildiz sfida Hilmi: il piano del narcotico per liberare Leyla

Yildiz gli chiederà se può andare in bagno. “Ho partorito da poco, non so se riesco a tenerla fino a casa mia”, dirà con la sua vena ironica.

A quel punto, Hilmi la farà entrare e quando Leyla la vedrà, un barlume di speranza illuminerà il suo viso.

Alla fine, sarà Leyla a darle il caffè e quando le due ragazze si troveranno da sole in cucina, Yildiz le darà una boccetta di narcotico a effetto rapido: “Fallo bere a tuo marito a cena. Appena si sarà addormentato, scappa fuori, ci saranno Emir e Caner ad aspettarti”.

Il piano riuscirà alla perfezione: Hilmi cadrà in un sonno profondo e Leyla potrà finalmente scappare verso la libertà, dove ad attenderla ci saranno Emir e Caner. Momentaneamente, la ragazza troverà rifugio proprio a Villa Argun, ospite di Yildiz.