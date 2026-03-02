Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate in onda dal 9 al 14 marzo svelano che Yildiz si sottoporrà ad un test di maternità, su consiglio di Leyla, scoprendo che il suo bambino è stato scambiato in ospedale con un altro neonato.

Il vero figlio di Yildiz in Australia con un'altra famiglia

Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a sabato 14 marzo su Canale 5 prendono il via dalla comunicazione che Yigit farà a Sahika rivelandole di essersi riuscito ad avvicinare a Lila, dopo essersi scambiato un bacio con la ragazza al termine di una serata passata insieme.

Vista la disperazione di Yildiz, la quale non riuscirà a spiegarsi i risultati del test del DNA che negano che Halit sia il padre di duo suo figlio, Leyla le suggerirà di sottoporsi ad un test di maternità, ipotizzando che possa essersi stato uno scambio di neonati in ospedale. In seguito al risultato del test, che confermerà che il bambino che ha con sé non è suo figlio, Yildiz scoprirà che la famiglia che ha preso suo figlio è partita per l'Australia.

Kaya invita Leyla a cena

Kaya inviterà Leyla ad una cena romantica che lascerà la giovane senza parole. Successivamente la sorprenderà rivelandole di essere a conoscenza del suo segreto. Intanto, Yildiz, seguendo il consiglio di Emir, deciderà di trasferirsi a casa di Ender, ma quest'ultima non sarà per nulla felice della novità.

Infine, Kaya diventerà l'avvocato di Yildiz, e tale scelta avrà delle ripercussioni nel rapporto tra Sahika e Halit, creando delle tensioni tra i due.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, per Yildiz è arrivato il giorno del parto. Halit così ha potuto sottoporsi al test di paternità restando sconvolto dal risultato. Infatti, è accertato che il figlio di Yildiz non è suo. La donna nel tentativo di dimostrare il contrario ha mandato la domestica a prendere una spazzola di Halit per ripetere il test, ma questi è stata sorpresa da Sahika. Nonostante tutto, Sahika ha lasciato che la domestica continuasse nel suo intento perché lei stessa ha provveduto in ospedale a cambiare il figlio di Yildiz con un altro bambino.