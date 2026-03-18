Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma dal 23 al 28 marzo in prima visione su Canale 5 rivelano che Halit Argun (Talat Bulut) caccerà Sahika (Nesrin Cavadzade) dalla tenuta per aver generato uno scandalo. Leyla, invece, verrà rapita dal suo marito cattivo.

Halit caccia Sahika, Hilmi rapisce Leyla

Halit apparirà arrabbiato con Lila per aver sposato Yigit. L'imprenditore caccerà poi Sahika di casa per aver generato uno scandalo con le sue dichiarazioni nel corso di una festa alla tenuta. L'uomo, a questo punto, ordinerà ad Yildiz di far ritorno alla villa insieme al piccolo Halican.

Hilmi, invece, rapirà Leyla mentre la notizia sulla paternità di Kaya sconvolgerà tutti quanti. Ender proverà a parlare coi suoi figli ma riceverà un netto rifiuto da parte di entrambi. La donna sarà disperata, tanto che Yildiz cercherà di starle vicina con la solita simpatia.

Nel frattempo, Lila depressa e delusa da Yigit accetterà di far annullare il matrimonio. Ma il ragazzo si rifiuterà di firmare le carte del divorzio.

Halit incontra Nadir in ospedale

Le anticipazioni settimanali della serie tv rivelano che Halit noterà Nadir entrare nella sua stanza d'ospedale. Il dottore riferirà all'imprenditore che forse è stato vittima di un allucinazione dovuta ai farmaci usati per disintossicarlo della sostanza velenosa.

Nadir, intanto, cercherà di avvicinarsi ad Ender, proponendosi di accompagnarla a casa dopo una serata al ristorante. L'imprenditore userà lo stesso stratagemma con Yildiz, chiacchierando con lei in una caffetteria. Nadir entrerà poi nelle grazie di Yigit e Emir che soccorrerà dopo aver rischiato di essere investiti da un auto.

Zehra ha deciso di andare in televisione per promuovere il suo libro

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo su Canale 5, Yildiz (Eda Ece) ha traslocato a casa di Ender (Sevval Sam) insieme ad Halitcan mentre Kaya è diventato il suo avvocato nella causa di divorzio contro Halit. Allo stesso tempo, l'avvocato e Leyla hanno passato una bella serata ma quando lui ha provato ad avvicinarsi lei l'ha respinto in lacrime.

Nel frattempo, Sahika ha continuato a lavorare per convincere Halit che Yildiz abbia una storia clandestina con Emir. Fehmi ha creduto di riconoscere la voce della darklady all'inaugurazione di una galleria d'arte.

Zehra, invece, ha deciso di andare in televisione per promuovere il suo libro dopo il grande successo ottenuto. Sitki ha spiato Yildiz su richiesta di Halit. Il piano è stato scoperto dalla sorella di Zeynep che ha deciso di mettere in ridicolo suo marito grazie all'aiuto di alcuni complici.