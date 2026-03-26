Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano il crollo totale dell'impero familiare di Halit Argun. Dopo la scoperta del suo tradimento clandestino con Leyla, l'uomo dovrà affrontare una rivolta senza precedenti tra le mura di casa: Zehra, Lila ed Erim, stanchi delle menzogne e dell'atteggiamento autoritario del padre, decideranno di schierarsi apertamente con Yildiz. Per la prima volta nella sua vita, il potente patriarca si ritroverà isolato e messo con le spalle al muro proprio dalle persone che ha sempre cercato di controllare.

Zehra, Lila ed Erim scoprono l'amante di Halit

Zehra, Lila ed Erim resteranno sconvolti quando Yildiz rientrerà come una furia a casa, raccontando che sta per divorziare da Halit. I tre ragazzi non capiranno il motivo di questa decisione improvvisa. Yildiz svelerà loro che il padre ha una relazione extraconiugale con Leyla.

Yildiz non vorrà più saperne di Halit e abbandonerà il tetto coniugale, andando a vivere temporaneamente da Emir.

Halit isolato a Villa Argun, i figli lo rinnegano

A Villa Argun, Halit cercherà di mantenere il solito aplomb, ma i figli saranno stanchi del suo solito gioco. Vorranno capire cosa stia accadendo: "Papà, stiamo morendo dalla curiosità. Non riusciamo nemmeno a chiamare Yildiz perché è arrabbiata.

Dicci qualcosa, ti prego".

"Ho parlato con Yildiz, non tornerà più qui. La separazione è definitiva – dirà Halit – non voglio chi non vuole me". Ma i figli tenteranno di fargli capire che Yildiz l'ha lasciato per un motivo valido, ma lui non farà altro che sgridarli e sarà lì che Erim si ribellerà: "Anche oggi vieni solo a rimproverarci? Yildiz è andata via, anche nostro fratello, e tu continui a urlare senza spiegare niente".

Erim sfida Halit e sceglie Ender

Halit sarà una furia contro i figli: "Cosa vi prende? Con tutti i miei problemi vi mettete contro di me? Non ho potuto occuparmi di voi per il lavoro e siete diventati così". "Se Yildiz ha ragione, non è solo il lavoro", dirà Erim, sfidando il padre e minacciando di trasferirsi da Ender.

"Siamo tutti distrutti, non puoi essere più comprensivo almeno una volta?", dirà Lila, ma Halit reagirà mandandola in camera sua e la stessa cosa farà con Erim e Zehra. Per la prima volta, Halit si troverà solo, senza il sostegno dei figli. Progetteranno di lasciare la casa il prima possibile.