Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, il matrimonio di Yildiz Yilmaz e Halit Argun subirà una battura d’arresto, a seguito di diverse crisi coniugali. L’uomo d’affari non avrà altra scelta, oltre a quella di concedere il divorzio alla moglie. Il new entry Nadir Kılıç, non perderà tempo per farsi avanti, dato che farà di tutto per conquistare Yildiz.

Halit nega di avere una relazione con Leyla

Dopo essere tornata a Istanbul su richiesta dell’ex marito Halit, Zerrin metterà in guardia Yildiz sul suo matrimonio. A quel punto, quest’ultima sorprenderà Halit durante un incontro clandestino con la sua amante Leyla.

Dopo aver scoperto di essere stata tradita, nonostante siano diventati genitori del piccolo Halitcan da poco, Yildiz si trasferirà da Emir. Halit invece mentirà ai figli Zehra, Erim e Lila, negando di avere una relazione extraconiugale con la sua segretaria Leyla.

Halit intesta una casa al piccolo Halitcan

Successivamente, Yildiz aggredirà Leyla fisicamente, e obbligherà Halit a firmare la sua richiesta di divorzio, dopo essersi rivolta all’avvocato Kaya. Dopo due settimane, Argun e Yildiz si separeranno in maniera ufficiale al tribunale.

Tuttavia, prima di divorziare, Halit sarà costretto a intestare casa grande al piccolo Halitcan, che verrà affidato soltanto a Yildiz. Inoltre, quest’ultima troverà il modo per non rimanere senza soldi, visto che riceverà un assegno mensile dall’ex marito, ma rinuncerà ad avere il cognome Argun.

In seguito, Yildiz inviterà sua madre Asuman a tornare in città e comincerà a essere corteggiata da Nadir, l’ex socio di Halit.

Riepilogo: Halit ha fatto sorvegliare Yildiz da Sitki

Nelle puntate andate in onda su Canale 5 di recente, Sahika ha fatto credere ad Halit che sua moglie Yildiz abbia una relazione segreta con Emir. A quel punto, l’imprenditore ha ordinato a Sitki di sorvegliare la consorte e di riferirgli ogni suo movimento, con l’obiettivo di coglierla in flagrante. Tuttavia, il piano di Argun è fallito, poiché dopo essersi accorta di essere pedinata, Yildiz si è alleata con Lila, Ender, Zehra, Emir, Caner e con sua madre Asuman, per fare uno scherzo al marito.