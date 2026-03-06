Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Leyla deciderà di chiudere la storia con Kaya in seguito alle nozze con Ender. La donna troverà un lavoro nell'azienda di Halit Argun dopo aver lasciato lo studio dell'avvocato.

Leyla inizia una storia con Kaya

Durante il primo periodo a Istanbul, Leyla fingerà di essere la sorellastra di Caner per scappare alle angherie del marito Hilmi. Quest'ultimo finirà in carcere grazie all'aiuto di Kaya. Aysel, invece, continuerà a usare il nome di Leyla, trovando finalmente il coraggio di divorziare dal coniuge violento.

La donna inizierà poi una storia con Kaya dopo aver confessato i suoi sentimenti per lui. Il destino però avrà in serbo una spiacevole sorpresa dopo un ultimatum che Yigit darà a Ender e Kaya. Il giovane convocherà i genitori in un bar dove li ordinerà di diventare marito e moglie se non vogliono perderlo per sempre. I due accetteranno l'imposizione di Yigit dopo che lui proverà a scappare.

Ender e Kaya sposi, Leyla diventa la segretaria di Halit

Dagli spoiler della serie tv turca si evince che Ender e Kaya si sposeranno in fretta e furia con grande dispiacere di Leyla, che rassegnerà le dimissioni allo studio legale. Nonostante questo, la donna troverà un'occupazione poco dopo. Yildiz aiuterà la giovane ad avere un colloquio con Halit, che l'assumerà come sua segretaria personale.

Leyla si troverà divisa tra due fuochi: subire le angherie di Ender e del pericoloso Nadir ed essere entusiasta a trovare in poco tempo un nuovo lavoro. Halit non rimarrà indenne al fascino della nuova collaboratrice, tanto da perdere la testa per lei.

Ender ha chiesto ad Altin di spiare le mosse di casa Argun

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, Ender ha chiesto alla cameriera Altin di spiare le mosse all'interno della casa Argun. Halit, invece, ha appreso di non essere il padre del bambino appena venuto alla luce da Yildiz. Quest'ultima è apparsa sorpresa e distrutta dal comportamento irrispettoso dell'imprenditore. Yildiz ha chiesto che il neonato venisse sottoposto ad un altro test del Dna, incaricando Aysel di prendere un capello ad Halit.

Sahika ha scoperto le intenzioni della domestica anche se l'ha lasciata fare, sicura del risultato dell'esame a suo favore. Il pubblico ha scoperto che il bambino è stato scambiato al momento della nascita.

Lila, invece, ha avuto una violenta discussione con suo padre che non le ha permesso di partecipare ad un party serale. Sahika ha proposto ad Yigit di accompagnare la giovane all'evento.