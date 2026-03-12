Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il misterioso Mister X deciderà di uscire dall’ombra, affrontando Halit in un faccia a faccia. L’enigmatico complice di Sahika, che per mesi ha mosso i fili della holding dietro le quinte, svelerà finalmente la propria identità, portando alla luce un passato di tradimenti e rancori mai assorbiti. Per il patriarca degli Argun sarà un colpo basso: non solo dovrà fare i conti con un nemico che credeva sconfitto, ma riceverà la prova definitiva del cinismo di Sahika. Scoprire che la donna non ha mai nutrito sentimenti per lui, agendo solo come una pedina in un piano di vendetta orchestrato nei minimi dettagli, trascinerà Halit nel punto più basso della sua intera carriera.

Mister X diventa socio di Halit e ordina a Sahika di scappare

Nelle puntate in onda attualmente su Canale 5, si vede Sahika interloquire al telefono con un uomo misterioso, che ha salvato in rubrica con lo pseudonimo di X. Lui le dà le giuste direttive per mandare Halit in rovina. Si vuole vendicare di lui, anche se non si sa per che cosa, ma il suo obiettivo sarà diventare socio dell’azienda di Halit e ci riuscirà.

Quest’uomo però, per avere il pieno comando su Halit, avrebbe voluto che Sahika lo sposasse. Tuttavia, visto che ciò non accadrà, le chiederà di abbandonare subito la città, al resto penserà lui.

Nadir esce di prigione e sfida Halit in azienda

Molto presto si scoprirà che l’uomo misterioso si chiama Nadir – interpretato da Hakan Karahan, noto in Italia per il ruolo di Nezir ne La forza di una donna – ed è un vecchio amico di Halit.

I due sono stati soci in affari loschi, ma, a un certo punto, Halit si è tirato indietro, denunciando Nadir alla polizia e facendolo condannare all’ergastolo.

Riuscirà a uscire di prigione grazie alla buona condotta e dopo essere riuscito a diventare il socio di Halit, si presenterà negli uffici dell’azienda.

Nadir umilia Halit e sceglie Ender come braccio destro

Nadir racconterà a Halit come sono andate realmente le cose. “Sahika non ti ha mai amato”, gli dirà, confessandogli che si è avvicinata a lui solamente perché l’è stato ordinato. Halit sarà su tutte le furie, ma l’escalation di brutte notizie non finirà così.

Nadir, infatti, gli presenterà colei che seguirà le attività in azienda al posto suo e il suo braccio destro sarà Ender.

La donna avrà il dente avvelenato con Halit, perché l’ha costretta a cedergli le sue quote societarie. Halit pensava di ritrovare la serenità con il nuovo investitore, invece l’incubo sta solo iniziando.