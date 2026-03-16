Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Yigit finirà nei guai con la giustizia quando un video compromettente riemergerà dal passato. Sahika, decisa a colpire Ender, consegnerà alle autorità le immagini che mostrano il momento in cui il ragazzo ha spinto la madre nel Bosforo. La rivelazione porterà all’arresto immediato di Yigit, scatenando la furia di Ender e aprendo un nuovo capitolo della guerra contro Sahika.

Sahika ha il video di Yigit che spinge Ender

Sahika tornerà alla ribalta e il suo obiettivo sarà strappare dalle mani di Halit e Nadir – ex Mister X e nuovo socio della holding – l’azienda.

Vorrà farlo senza lasciare tracce e per questo pretenderà la complicità di Ender, che non avrà nessuna voglia di assecondarla nei suoi piani, ma Sahika avrà un asso nella manica.

Se non l’aiuterà, consegnerà alla polizia il video che prova che è stato Yigit a buttarla nel Bosforo. Ender crederà che la donna stia bluffando, ma non sarà così: Sahika le mostrerà il video in cui si vede chiaramente la scena del tentato omicidio.

Ender incastra Sahika con Yildiz, ma un errore rovina tutto

Ender non vorrà che Yigit finisca in prigione, ma non vorrà nemmeno assecondare Sahika, così si metterà d’accordo con Yildiz per trovare un modo per sbarazzarsi di Sahika. L’obiettivo sarà far credere a Halit che Sahika stia facendo di tutto per avvicinare Nadir a Yildiz.

Il piano, però, non andrà alla perfezione, perché, a causa di un dettaglio, si scoprirà che nella trappola c’è la mano di Ender e Sahika si arrabbierà parecchio.

Yigit in manette, Ender furiosa contro Sahika: ‘Ti uccido’

Arriverà la sera. Ender, Kaya, Yigit e Sahika si troveranno a cenare insieme a casa dell’avvocato. Suonerà il citofono e sulla porta troveranno tre agenti di polizia. Stanno cercando Yigit per portarlo in carcere: è arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Il ragazzo verrà portato via ed Ender capirà che dietro questa faccenda c’è lo zampino di Sahika. “Sappi che se succede qualcosa a mio figlio, ti uccido“, le dirà con tono minaccioso, ma Yildiz non ammetterà repliche: “Così la prossima volta impari a fregarmi”. La guerra tra le due è solo agli albori.