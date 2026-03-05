Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il matrimonio tra Lila e Yigit prenderà una piega inaspettata subito dopo le nozze. Dopo aver trascorso la prima notte insieme, il ragazzo comunicherà a Lila la sua intenzione di divorziare immediatamente, lasciandola sola in casa. Questa scelta non è spontanea, ma è dettata dalle condizioni imposte da Sahika, che continua a usare Yigit per colpire la famiglia Argun e ottenere il controllo dell’azienda.

Sahika usa Yigit come un burattino per colpire gli Argun

Yigit e Lila si sposeranno. Un matrimonio fatto all’insaputa di Halit e dietro al quale si nasconde la mano malvagia di Sahika.

Perché quest’ultima si è accorta che il ragazzo prova qualcosa per Lila, così lo trasformerà in un burattino, pronta a manovrarlo usando l’unico punto debole del ragazzo: conoscere l’identità di suo padre.

Sahika ricatterà Yigit obbligandolo a sposare Lila. “Devi compiere questo passo se vuoi conoscere il nome di tuo padre”, gli dirà e Yigit si farà convincere.

Lila sposa Yigit in municipio e sfida le regole di Halit

Yigit bacerà Lila e subito dopo le chiederà di diventare sua moglie. Dopo una titubanza iniziale, Lila accetterà e i due, di nascosto, prenoteranno la cerimonia in municipio. Si sposeranno senza la presenza di nessuno e la sera stessa, a casa di lui, trascorreranno la prima notte insieme.

Per Lila non sarà facile dormire fuori casa, viste le regole rigide di Halit, ma alla fine ci riuscirà. Passeranno la notte insieme, ma il risveglio non sarà dei migliori.

Lila in lacrime, Yigit la abbandona per il ricatto di Sahika

La felicità di Lila avrà i minuti contati, perché, appena sveglia, Yigit le dirà che non possono stare insieme e che devono divorziare. La ragazza non riuscirà a crederci, ma Yigit l’abbandonerà da sola in casa. Appena uscirà sarà in lacrime, ma allora perché l’ha lasciata?

La risposta è semplice: dietro c’è la mano di Sahika. Ha obbligato Yigit a chiederle il divorzio, così Lila correrà da Halit per raccontargli quanto successo. Lui sarà talmente preso dai problemi della figlia, che deciderà di abbandonare temporaneamente gli affari dell’azienda, che passerebbero nelle mani di Sahika. L’ennesima azione malvagia di Sahika, che non guarda in faccia a nessuno pur di ottenere ciò che vuole.