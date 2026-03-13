Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il tentato omicidio ai danni di Halit, Yildiz ed Ender sembrerà giungere a una risoluzione con l’individuazione di un colpevole. Sebbene i sospetti convergano immediatamente su Sahika, la donna verrà ufficialmente scagionata per mancanza di prove, ribaltando completamente lo scenario accusatorio costruito fino a quel momento. Mentre Sahika tornerà in libertà, l'attenzione si sposterà sul vero architetto di questo piano diabolico: Nadir. Il nuovo socio di Halit continuerà a tessere le proprie trame nell’ombra, dimostrando di essere pronto a tutto pur di annientare i suoi avversari.

Halit tradito da Ender, il suo nemico Nadir è il nuovo socio

Halit, Yildiz ed Ender verranno misteriosamente avvelenati. Saranno le domestiche delle rispettive abitazioni ad avvelenare il loro cibo, dopo aver ricevuto del denaro da una persona. Fin da subito si sospetta che questa donna sia Sahika, anche perché, dopo il misfatto, sparirà da Istanbul.

Nel frattempo, Halit riceverà delle sorprese non gradite. Scoprirà che l’investitore procurato da Sahika è in realtà il suo nemico Nadir e che si è insediato in azienda con la complicità di Ender.

Sahika scagionata dall’avvelenamento, ecco il piano di Halit

Per giocare ad armi pari, Halit sferrerà un colpo basso: riporterà Sahika a Istanbul e diventerà la sua nuova collaboratrice, scatenando l’ira di Nadir ed Ender, soprattutto di quest’ultima, che l’accuserà di averla avvelenata.

Ma ci sarà un colpo di scena: Sahika dichiarerà alla polizia di non aver fatto nulla e per questo verrà scagionata da qualsiasi accusa.

Ma che fine aveva fatto Sahika? Era scappata a Montreux, in Svizzera, ma gli uomini di Halit l’hanno riportata in Turchia. Qui i due avranno modo di parlare di ciò che è successo. “Nadir mi ha assunta per far fallire la tua azienda, ma il mio ruolo non era così importante: dovevo solo riferirgli quello che succedeva all’interno. La sparizione di Halit Can o l’avvelenamento… io non c’entro nulla. Inoltre lui mi ha sollevata dall’incarico perché mi sono innamorata di te”, confesserà Sahika, anche se sarà un’ammissione fatta di bugie, visto che si sa che le cose sono andate all’opposto di ciò che racconta.

Sahika accetta il patto di Halit per salvarsi la vita

Halit, però, ci crederà e le farà la sua proposta: “D’ora in poi farai esattamente quello che ti dirò. Hai due mesi di tempo. In questo periodo raccoglierai tutte le informazioni su Nadir e me le porterai. Se ti stai chiedendo quale sarà la tua ricompensa… sappi che è la prima volta che lascio impunito qualcuno che mi ha tradito”.

Sahika, però, temerà che Nadir possa ucciderla: “Non proteggo chi mi ha tradito. Ti proteggerai da sola e mi porterai le informazioni che voglio”.