La trama della puntata serale di Forbidden Fruit in programma giovedì 19 marzo in prima serata su Canale 5 raccontano che Yildiz si rifiuterà di fare pace con Halit. Lila, invece, subirà un'umiliazione da Yigit in seguito alle loro nozze segrete.

Yildiz non vuole fare pace con Halit

Sahika manipolerà Yigit per i propri scopi mentre tutti i personaggi della serie tv dovranno vedersela con decisioni che avranno ripercussioni importanti nella loro vita. In particolare, Ender escogiterà uno stratagemma per eliminare Sahika. La donna farà scomparire i fogli del divorzio tra Yildiz e Halit per allungare i tempi dell'iter burocratico.

Allo stesso tempo, Ender proverà a convincere la sorella di Zeynep che il signor Argun è un bravo genitore. Ma la giovane apparirà decisa a separare la sua vita da quella dell'imprenditore. Ender chiederà aiuto a Caner ed Asuman per cercare di riappacificare la coppia. Halit, a questo punto, farà un sorprendente gesto, restituendo i gioielli ad Yildiz. Allo stesso tempo, Sahika si presenterà al compagno come una persona indifesa. Il signor Argun accetterà di rendere pubblico il loro fidanzamento.

Yigit lascia Lila dopo le nozze

Le anticipazioni rivelano che Zehra inizierà il suo nuovo lavoro da content creator. La giovane aprirà un canale online dove Akin le suggerirà di pubblicare video insieme ad Yildiz.

Halit non sembrerà convinto delle qualità della figlia maggiore, che nel frattempo accetterà di prendere parte ad una trasmissione televisiva, chiedendo alla matrigna di venire con lei. In questa circostanza, Zehra e Yildiz si renderanno protagoniste di una disavventura. La sorella di Zeynep verrà travolta da uno scandalo.

Yigit, invece, convincerà Lila a sposarlo di nascosto come richiesto da Sahika. I due passeranno la prima notte di nozze anche se al mattino lui l'abbandonerà, dichiarando che non gli è piaciuto fare l'amore con lei.

Yildiz ha chiesto il divorzio al signor Argun

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo in prima visione su Canale 5, Yildiz ha finalmente riabbracciato suo figlio Halitcan dopo essere stato ritrovato da Halit.

Quest'ultimo ha offerto alla moglie di tornare a vivere sotto lo stesso tetto ma lei si è rifiutata, tanto da chiedergli il divorzio. Yildiz ha trovato alloggio a casa di Ender su consiglio di Emir. Intanto Sahika ha provato a convincere Halit che Yildiz ed Emir hanno una storia d'amore. Allo stesso tempo, il signor Argun si è sentito tradito da Kaya dopo aver scoperto che difenderà sua moglie durante la causa di divorzio in tribunale. L'avvocato, intanto, è uscito con Leyla, dimostrando un'ottima intesa.