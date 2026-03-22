La trama della puntata serale di Forbidden Fruit in programma giovedì 26 marzo in prima serata sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) riuscirà a strappare Leyla dal marito violento. Sahika, invece, avvelenerà Ender Celebi ed altri personaggi dello sceneggiato turco prima di lasciare la città.

Yildiz organizza un piano per salvare Leyla dal marito violento

Ender rifiuterà di vendere le quote a Pierre. Halit, a questo punto, proverà a convincere l'ex moglie per poi tentare di costringerla a firmare. Alla fine, Ender sarà costretta a cedere le azioni e per questo sarà costretta ad affrontare Halit e Sahika.

Nadir obbligherà quest'ultima a lasciare la città dopo il fallimento del suo piano. La richiesta dell'imprenditore non piacerà a Sahika, la quale mediterà una diabolica vendetta prima di andarsene.

Intanto Yildiz organizzerà un piano per salvare Leyla dal marito violento. La ragazza vorrà sottrarre l'amica dall'influenza del consorte manipolatore. Yildiz riuscirà a far entrare Leyla alla tenuta promettendole di tenerla al sicuro. Allo stesso tempo, Hilmi entrerà a casa di Kaya armato di pistola. Yigit interverrà per disarmare l'uomo ma nel parapiglia ferirà una guardia giurata che verrà portata in ospedale.

Sahika avvelena Yildiz, Ender, Halit e Aysel prima di andarsene

Le anticipazioni della puntata serale del 26 marzo rivelano che Akin convincerà Zehra a girare con Yilldiz un video per il web per spiegare gli intrecci amorosi della famiglia Argun e suscitare l'interesse del popolo online.

Successivamente Sahika avvelenerà Yildiz, Ender, Halit e Aysel prima di lasciare la città. I quattro finiranno in ospedale dove le loro condizioni non appariranno gravi. I sospetti ricadranno immediatamente su Sahika. Il pubblico scoprirà che Leyla aveva rinvenuto i corpi a terra di Yildiz, Ender, Halit e Aysel dopo aver sentito piangere disperato il piccolo Halitcan. La donna aveva chiamato subito Caner, che aveva avvertito i soccorsi.

Sahika ha rivelato a tutti che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine marzo in prima visione su Canale 5, Sahika ha suscitato la rabbia di Halit quando ha rivelato a tutti che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya e che si è appena sposato con Lila.

L'imprenditore ha cacciato la darklady dalla tenuta per avergli nascosto la verità. Nel frattempo, Yigit ha trovato riparo a casa di Kaya, che ha dovuto affrontare una nuova situazione capace di cambiargli per sempre la vita. L'avvocato ha chiesto al figlio informazioni riguardanti la sua vita.