Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il ritrovamento di Halit Can non porterà la pace sperata tra Yildiz e Halit. Nonostante il riavvicinamento per il bene del bambino, l’ombra di Sahika tornerà a dividere la coppia. La donna sfrutterà una foto di Yildiz ed Emre per instillare in Halit il dubbio del tradimento, arrivando a suggerirgli una strategia legale brutale: denunciare Yildiz per adulterio così da ottenere l'affidamento esclusivo del figlio.

Lo scambio dei neonati scoperto, Yildiz riabbraccia Halit Can

Il piano di Sahika per evitare che Halit scopra di essere il padre di Halit Can, scambiando i bambini in ospedale, andrà in frantumi.

Emergerà lo scambio avvenuto in ospedale e Yildiz, dopo tre giorni di agonia, potrà finalmente abbracciare il suo bambino e Halit sembrerà propenso ad accoglierla nuovamente nella sua vita, invitandola ad andare a vivere con la sua famiglia.

Tuttavia, Yildiz sarà categorica: se non caccerà Sahika da casa, lei non andrà a vivere con lui. Halit, però, sarà determinato a riportare la ragazza nella sua villa e la cosa farà tremare Sahika, che dovrà trovare un altro modo per allontanare Yildiz.

Sahika sfida Halit sulla paternità di Halit Can

Andrà in camera di Halit e lo troverà intento a guardare sul cellulare le foto che testimoniano l’incontro di Zehra con il fratellino Halit Can. Nella foto, oltre ai due, ci saranno anche Yildiz ed Emre.

Sarà proprio quella foto a far scattare in Sahika la parte più malefica che albergherà in lei: “Se non conoscessi Emre, penserei che il padre del bambino sia lui”.

Halit andrà su tutte le furie e Sahika, vista la reazione, rincarerà la dose: “Probabilmente Yildiz ha mandato sua madre a Bursa per restare sola con Emre”. “Non dire sciocchezze. Nessuno può fare da padre a mio figlio”, urlerà Halit quando Sahika insinuerà che tra i due possa esserci una relazione.

Sahika insinua il tradimento di Yildiz, la reazione furiosa di Halit

“Sei forse geloso della donna da cui stai per divorziare?”, dirà Sahika, facendo l’offesa. “Non c’è nessuna gelosia. Stai facendo insinuazioni disgustose”, risponderà Halit, ma Sahika sarà un fiume in piena: “Forse, dopo aver avuto un figlio da te, ti porterà via una fortuna e poi non ti vorrà più”.

Halit le chiederà di smetterla, ma Sahika tenterà di fare la premurosa: “Io lo sto facendo per il tuo bene, ma tu non capisci. Se quello che dico è vero, puoi farle causa per adulterio. E puoi portarle via il bambino”. Halit non le darà soddisfazione, ma dentro di lui si insinuerà il dubbio che Emre e Yildiz possano veramente stare insieme.