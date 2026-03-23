Nelle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, la storia d'amore tra Ender Celebi e Kaya non avrà il lieto fine. Sahika riuscirà a rovinare il matrimonio tra suo fratello e la cognata grazie ad un diabolico piano. L'avvocato deciderà di partire per Londra non prima di aver detto addio all'ex moglie.

Ender e Kaya divorziano a causa di Sahika

Tutto inizierà quando Ender e Kaya diventeranno marito e moglie su ordine del loro figlio Yigit. La coppia capirà di provare dei sentimenti l'uno per l'altra nonostante il matrimonio forzato.

Ender passerà dei momenti estremamente romantici col marito, apparendo una persona completamente diversa. La storia della coppia non avrà il lieto fine a causa di Sahika, che rovinerà tutto. La darklady spingerà Ender a divorziare da Kaya, facendole credere che le sia stato infedele. I due raggiungeranno il tribunale dove firmeranno le carte per la separazione.

Kaya parte per Londra dopo aver scritto una lettera d'addio a Celebi

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ender scoprirà che Sahika ha organizzato un piano per separarla da Kaya. La sorella di Caner proverà rammarico per gli errori che ha fatto nei confronti dell'ex marito e per questo gli chiederà di concederle una seconda possibilità.

L'avvocato informerà Ender che ci avrebbe pensato sulla sua proposta. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando l'uomo stanco dei continui problemi che circondano la sua vita deciderà di partire per Londra insieme a Yigit non prima di aver scritto una lettera d'addio ad Ender. La decisione di Kaya spezzerà il cuore di Celebi, che entrerà in crisi.

Yigit ha lasciato Lila dopo aver consumato la prima notte di nozze

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine marzo sui teleschermi italiani, Lila è stata lasciata da Yigit la mattina dopo aver trascorso la prima notte di nozze. Il ragazzo ha detto di non essere stato soddisfatto dal comportamento della giovane sposa.

Quest'ultima è rimasta sconvolta, essendo all'oscuro che suo marito è vittima di un piano organizzato da Sahika. Allo stesso tempo, la darklady ha continuato a manipolare Halit, apparendo una donna indifesa. Ender, invece, ha convinto il signor Argun ha restituire i gioielli ad Yildiz mentre Sahika ha chiesto a Zebra di aiutarla ad organizzare la festa del suo fidanzamento ufficiale. La novità ha reso Yildiz sempre più nervosa, tanto da prendere una decisione avventata. Ender è intervenuta per impedire che Sahika prendesse il sopravvento. Kaya, invece, ha aiutato Leyla a scappare dal marito violento.