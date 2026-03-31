Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 6 a domenica 12 aprile in prima visione su Canale 5 rivelano che Leyla deciderà di lasciare lo studio legale di Kaya in seguito alle sue nozze con Ender. Nadir, invece, dimostrerà di nutrire un debole per Yildiz Yilmaz.

Leyla si licenzia dallo studio legale di Kaya

Leyla deciderà di licenziarsi dallo studio legale dopo aver scoperto che Kaya ha deciso di sposare Ender. Quest'ultima, invece, presenterà Nadir a suo figli, scoprendo che i due si erano già incontrati. Ender, a questo punto, affronterà il nuovo arrivato per capire quali intenzioni abbia.

Allo stesso tempo, la donna e Kaya decideranno di diventare marito e moglie per dare la famiglia tanto sognata a Yigit. Ender si trasferirà a casa del nuovo marito dove sarà presente anche Sahika.

Nel frattempo, la darklady otterrà le registrazioni delle chiamate di Halit. La donna raggiungerà l'ufficio dell'imprenditore per chiedergli d'intervenire.

Nadir ha un debole per Yildiz

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Nadir dimostrerà di nutrire un debole per Yildiz. L'imprenditore inizierà a corteggiare la donna e per questo non esiterà a telefonarla per dirle di aver intenzione di regalarle un prestigioso quadro. Allo stesso tempo, Emir inviterà Yildiz per un pranzo ma sparirà lasciandola da sola.

La donna incontrerà Nadir e poi Halit, che li sorprenderà insieme. Ender proverà a far ricadere la colpa su Sahika ma lei riuscirà a farla ancora franca. La darklady comunque mediterà una diabolica vendetta ai danni della cognata. La donna organizzerà il finto arresto di Yigit per spaventare Ender. Quest'ultima informerà Kaya che dietro alla cattura del ragazzo c'è la mano di Sahika.

Yigit ha provato a riconquistare Lila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine marzo su Canale 5, Halit ha scoperto che Ender si è alleata con Nadir. Yildiz si è sentita tradita dall'amica, temendo che suo marito potesse finire nei guai. Akin, invece, ha proposto a Zehra di mettere in chiaro il loro rapporto.

L'agente e la donna hanno chiesto la consulenza di Kaya.

Yigit, intanto, ha provato a riconquistare Lila ma senza riuscirci. Kaya ha detto a suo figlio di stare vedendo Leyla. Ender ha provato a dividere la coppia, dimostrando di essere gelosa dell'avvocato. La donna ha poi regalato un auto ad Yigit che dopo un'iniziale riluttanza a ceduto al costoso regalo. Intanto Zehra e Yildiz hanno aiutato Lila ad evitare che Halit scoprisse del suo incontro con Yigit. Infine Nadir ha scatenato la gelosia del signor Argun, avvicinandosi alla sorella di Zeynep.