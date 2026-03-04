Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 9 al 14 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Yildiz riuscirà a riabbracciare Halitcan grazie all'aiuto di suo marito Halit. Kaya, invece, chiederà a Leyla di uscire con lui.

Halit recupera Halitcan dopo che era stato scambiato alla nascita

Yigit dirà a Sahika di essere riuscito a conquistare Lila. La darklady gli ordinerà di allontanarsi dalla ragazza per non accrescere l'interesse di lei. Lila soffrirà per il cambio di comportamento del giovane.

Leyla, invece, suggerirà ad Yildiz di sottoporsi ad un test di maternità per valutare la possibilità di uno scambio di neonati.

La sorella di Zeynep cadrà nella disperazione dopo aver conosciuto l'esito degli esami. Ender, a questo punto, deciderà di aiutare la donna, chiedendo al direttore dell'ospedale di rintracciare le famiglie che hanno avuto un figlio lo stesso giorno. La donna informerà Yildiz che la famiglia che ha il suo bambino si è trasferita in Australia. Halit riuscirà a localizzare la coppia, riportando il neonato a casa. Il test del Dna confermerà che Hatican è il bambino di Halit. Quest'ultimo inviterà Yildiz a tornare ad abitare a casa sua.

Yildiz riceve la visita di Erim e Lila

Le anticipazioni rivelano che Erim apparirà sconvolto dalla notizia dell'arrivo di un fratellastro. Sahika, invece, andrà nel panico in seguito al fallimento del suo piano.

Intanto Kaya inviterà Leyla a cena dove le dirà di essere a conoscenza che lavora come donna delle pulizie. Yildiz, intanto, riceverà la visita di Erim e Lila come Ender, che chiederà di poter parlare col figlio. Celebi domanderà poi ad una governante di procurarle il telefono di Sahika.

Zehra, invece, vorrà che Akin diventi il suo agente dopo il grande successo ottenuto dal suo manoscritto.

Halit ha scoperto che il piccolo Halitcan non è il suo vero bambino

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, Yildiz, Ender e Caner hanno organizzato un piano col fine di neutralizzare Sahika. Ma quest'ultima è stata in grado di scoprire in largo anticipo cos'è accaduto alle sue spalle e ribaltare la situazione, incastrando Yildiz.

Intanto la sorella di Zeynep ha dato alla luce il piccolo Halitcan. Halit ha scoperto che il bambino non può essere suo figlio secondo il test del Dna. L'uomo ha letteralmente perso la ragione, credendo che sua moglie l'avesse preso in giro. Yildiz ha provato a giustificarsi, sostenendo che i risultati fossero stati manipolati. Halit non ha creduto alla versione della moglie poiché presente al momento del prelievo al bambino.