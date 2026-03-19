Halit Argun se la vedrà brutta nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 22 al 28 marzo nel momento in cui Sahika cercherà di eliminarlo avvelenandolo. Nel mirino della dark lady ci saranno anche Yildiz e Ender ma fortunatamente il suo folle piano non andrà a buon fine, grazie al tempestivo intervento di Leyla, che salverà di fatto l'intera famiglia Argun. Sahika farà perdere le sue tracce e non è chiaro se abbia lasciato la Turchia oppure no.

Sahika vuole uccidere Halit, Yildiz e Ender

Le cose per Sahika si metteranno male nel momento in cui rivelerà ad Halit e all'intera famiglia Argun che Yigit è il figlio segreto di Ender e Kaya.

Non solo, la perfida dark lady rivelerà al fidanzato che Lila e Yigit sono diventati marito e moglie in gran segreto. Una notizia che manderà su tutte le furie Argun senior che caccerà tutti quanti dalla villa, compresa Sahika, rea di avergli tenuto nascosto la verità. La sorella di Kaya, a questo punto, si vedrà costretta a lasciare Instanbul su ordine del misterioso mister X ma prima di farlo, la donna cercherà di sbarazzarsi una volta per tutte di Halit, Yildiz ed Ender e lo farà sfruttando le cameriere che stanno lavorando in incognito per lei alla villa. Il suo piano sarà quello di avvelenare i pasti dell'intera famiglia.

Halit, Yildiz, Aysel e Ender vengono avvelenati: Leyla li salva

Il piano della dark lady sembrerà andare in porto nel momento in cui Halit si sentirà male durante il pranzo.

L'uomo cadrà a terra privo di sensi e poco dopo, anche Yildiz si sentirà male, così come Aysel. Il triplice omicidio non andrà a buon fine, visto che Leyla riuscirà a intervenire prima che sia troppo tardi e darà l'allarme. La donna avvertirà subito Caner che riuscirà a salvare anche Ender, mentre Sahika farà perdere le sue tracce. La dark lady avrà seguito gli ordini di mister X e avrà lasciato la Turchia oppure no? Lo si scoprirà nel prosieguo delle puntate.

Forbidden Fruit in onda anche la domenica pomeriggio dal 22 marzo

Mediaset ha deciso di fare un regalo ai tanti fan di Forbidden Fruit, trasmettendo la soap Tv turca anche la domenica pomeriggio a partire dal prossimo 22 marzo. La dizi con Yildiz e Ender andrà così in onda sette giorni su sette nel daytime di Canale 5: appuntamenti a cui si aggiunge anche quello in prima serata del giovedì.