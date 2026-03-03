Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il castello di bugie costruito da Leyla inizierà a crollare. La ragazza, che si è presentata a Istanbul come la sorella di Ender e Caner, verrà smascherata proprio davanti a Kaya. Durante un incontro di lavoro, l’uomo che la sta cercando la metterà con le spalle al muro rivelando la sua vera identità: il suo vero nome è Ayşe ed è ancora legalmente sposata. L'arrivo di suo marito Hilmi a Istanbul costringerà Leyla a fare i conti con il passato da cui stava scappando, lasciando Kaya senza parole davanti a una donna che non è affatto chi diceva di essere.

Il segreto di Leyla: non è la sorella di Ender e Caner

Il passato di Leyla è sempre stato avvolto nel mistero. È arrivata a Istanbul dichiarando di essere la sorella di Ender e Caner: secondo il suo racconto, avrebbero in comune lo stesso padre, ma la realtà dei fatti è un’altra. Il nome Leyla è solo una copertura e la ragazza sta scappando da un passato complicato.

A Istanbul ha trovato rifugio in Kaya. Per ora è solamente il suo capo, ma tra loro c'è un magnetismo che va oltre il semplice lavoro. Per ovvi motivi, anche Kaya conosce la versione distorta del suo passato, ma molto presto le cose cambieranno.

Il passato bussa alla porta di Leyla

Un uomo sarà alla continua ricerca di Leyla e scoprirà che la ragazza si trova a Istanbul e che lavora nello studio legale di Kaya.

Quello stesso uomo si aggirerà per le strade della città, incrociando lo sguardo di Leyla. Appena lei lo vedrà, scapperà, rifugiandosi in casa e sfogandosi con Sibel.

“Mi sembra di vederlo dappertutto”, dirà la ragazza, pensando che tutto sia stato frutto della sua immaginazione. Proprio in quel momento, riceverà una telefonata di Kaya, che le chiederà di accompagnarlo il giorno seguente a un nuovo incontro di lavoro.

Leyla è già sposata, spunta il marito Hilmi

Quando Leyla arriverà al luogo dell’incontro, resterà senza parole. Colui che si ritroverà davanti non sarà un semplice cliente. Si girerà verso Kaya e gli dirà: “Lei ha già conosciuto mia moglie Ayşe. Oppure avrei dovuto dire Leyla?”.

La ragazza sarà impietrita, perché quell’uomo in realtà è suo marito Hilmi, arrivato a Istanbul con sete di vendetta. Le bugie della ragazza inizieranno a venire a galla e chissà come la prenderà Kaya.