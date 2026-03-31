Nelle nuove puntate della soap turca Forbidden Fruit, Halit Argun (Talat Bulut) verrà cacciato via dalla sua villa insieme alla sua famiglia, dopo il fallimento dei suoi investimenti in Africa.

Leyla inscena una gravidanza, Yildiz dice a Ender di non voler sposare Nadir

Prossimamente, Yildiz divorzierà da Halit, dopo averlo sorpreso tra le braccia dell’amante Leyla. Per riavvicinarsi all’imprenditore, quest’ultima inscenerà una gravidanza su consiglio di Sahika. Dopo non aver raggiunto il suo obiettivo, Leyla farà credere ad Halit di aver abortito.

Appena verrà a conoscenza che Leyla e Halit avranno un figlio, Yildiz accetterà la proposta di matrimonio di Nadir. Tuttavia, la giovane confiderà a Ender di non voler sposare Nadir, e di avergli dato una risposta affrettata in un momento di rabbia.

Halit chiude ogni rapporto con Leyla, la Holding Argun fallisce

Successivamente, un medico farà sapere ad Halit che Leyla l’ha corrotto con del denaro per dimostrargli che ha abortito davvero. Dopo essere rimasto scosso, Argun non vorrà più saperne di Leyla, per essersi preso gioco di lui. Poco dopo, Halit apprenderà da un suo collaboratore di aver perso tutto, poiché i documenti che hanno ricevuto in Africa non valgono nulla.

A seguito del fallimento dell’azienda di Halit, la sua villa verrà sigillata.

Dopo essere stato sfrattato con i suoi figli Erim, Lila e Zehra, l’uomo sprofonderà nella disperazione totale.

Riepilogo: Halit ha lasciato anche Sahika

Di recente, Halit ha perso il controllo, appena la sua fidanzata Sahika ha annunciato che la sua secondogenita Lila ha sposato Yigit in segreto. In preda alla furia, l’imprenditore ha allontanato Sahika dalla sua villa, per aver percepito mancanza di sincerità e manipolazione dietro le sue azioni. Tuttavia, Sahika ha cercato di convincere Halit della sua buona fede, ma lui non ha cambiato idea, per essersi sentito tradito. A quel punto, è entrato in scena Nadir, il quale ha ordinato a Sahika di andarsene via da Istanbul. La donna però, prima di far perdere le sue tracce, si è vendicata avvelenando Halit, Yildiz, Ender e Aysel. Nadir si è rivelato essere l’ex socio di Halit, deciso a fargliela pagare, per averlo fatto finire in prigione in passato.