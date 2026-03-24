L'arroganza di Halit innescherà una reazione a catena dai risvolti drammatici nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Yigit, infatti, verrà umiliato pubblicamente dall’uomo, che non lo ritiene all’altezza di sua figlia Lila. Dopo la cena tra le famiglie Argun e Kaya, il ragazzo perderà completamente il lume della ragione. Nonostante Lila tenti di stargli vicino salendo in auto con lui, la furia di Yigit non si placherà, trasformando il tragitto in un violento scontro verbale. In un impeto di rabbia incontrollata, Yigit accosterà lungo l'autostrada e costringerà la giovane a scendere dal veicolo, abbandonandola al buio e in balia del pericolo.

Zerrin scopre il segreto di Lila e sfida Halit

Per Yigit e Lila sembrerà esserci uno spiraglio di riappacificazione grazie a Zerrin, che tornerà a Istanbul dall’America quando Halit le dirà che non riesce più a tenere a bada la ribellione di Lila. Arrivata in città, Zerrin scoprirà che Lila si è sposata e che ha anche divorziato, ma quando Lila le spiegherà come stanno le cose, Zerrin cercherà di andare incontro alla figlia conoscendo Yigit.

Si renderà conto che è un bravo ragazzo e che ama realmente Lila, ma quando Zerrin proverà a parlarne con Halit, lui non ne vorrà sapere: Lila e Yigit non possono stare insieme.

Halit insulta Yigit davanti a Kaya ed Ender

Ci penseranno Ender e Zerrin a organizzare “a tradimento” una cena per far incontrare la famiglia Argun e quella di Kaya.

Quando si ritroveranno al ristorante, Halit si mostrerà un po’ burbero, ma alla fine non si tirerà indietro e parteciperà alla cena.

Forse lo farà perché avrà in mente un modo per sferrare l’attacco finale a Yigit e non si comporterà da perfetto galantuomo. Halit dirà che Lila è superiore rispetto al ragazzo: frequenta le scuole migliori, ha studiato all’estero, parla diverse lingue, mentre Yigit nella vita non ha fatto nulla.

Lila a piedi in autostrada, la salva la Polizia

“Quando in una coppia la donna è nettamente superiore all’uomo, la relazione non può funzionare, per questo non potete stare insieme”, sentenzierà Halit. Yigit si sentirà mortificato e lascerà la cena, augurando a Halit di trovare un ragazzo degno di sua figlia.

Quando Lila lo vedrà scappare, salirà in macchina con lui, nonostante Yigit le chieda di scendere e di lasciarlo solo. Il tragitto sarà condito da litigi, al punto che Yigit non sopporterà più la situazione e chiederà a Lila di scendere dall’auto, solo che lo farà mentre si troveranno in autostrada.

La ragazza non saprà come fare. Avrà paura e si sentirà persa. Riuscirà a tornare a casa solo grazie all’aiuto della polizia, che la recupererà dal ciglio dell’autostrada.