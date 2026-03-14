Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Halit non prenderà bene lo sposalizio tra Lila e Yigit, non volendo avere in famiglia il figlio di un suo nemico. L'imprenditore costringerà la figlia a divorziare dal marito.

Yigit lascia Lila dopo la prima notte di nozze

Sahika lascerà che Yigit sposi Lila promettendogli in cambio il nome del padre che sta cercando da molto tempo. Il giovane lascerà la moglie dopo la prima notte di nozze, dicendole di non essere stato soddisfatto delle sue attenzioni.

Nel frattempo, Sahika racconterà che Yigit non è solo figlio di Ender ma anche di Kaya durante una festa alla tenuta Argun. Le affermazioni faranno arrabbiare Halit, sopratutto quando scoprirà che sua figlia è diventata la moglie di Yigit. Quest'ultimo verrà accolto in casa di Kaya, il quale cercherà fin da subito di adattarsi all'idea di avere un figlio. Allo stesso tempo, Yigit inizierà a provare dei reali sentimenti per Lila nonostante l'inganno organizzato dalla zia.

Lila chiede il divorzio a Yigit su richiesta di Halit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Lila pressata da suo padre deciderà di prendersi gioco di Yigit, piantandolo in asso dopo aver fatto l'amore con lui. Il ragazzo visibilmente scosso abbiglierà i genitori a formare quella famiglia che non ha mai avuto altrimenti si allontanerà per sempre da loro.

Allo stesso tempo, Il giovane dovrà fronteggiare le minacce di Sahika, disposta a raccontare a tutti che era stata lui ad aggredire Ender, gettandola nelle acque del Bosforo. Il ragazzo inoltre dovrà fare i conti con Lila che gli chiederà il divorzio. Il figlio di Kaya triste si recherà in tribunale dove firmerà i documenti per mettere fine al matrimonio con Argun. Nonostante questo, Lila inizierà a essere gelosa dell'ex marito quando lo vedrà pericolosamente vicino a una collega di università.

Halit si è sentito tradito da Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà marzo su Canale 5, Yildiz ha deciso di chiedere il divorzio ad Halit, dando così vita ad una battaglia legale per la custodia del piccolo Halit.

La notizia che il neonato era stato scambiato in ospedale con un altro ha sconvolto tutti. Fortunatamente il bambino è stato ritrovato al termine di un momento concitato. Halit, invece, ha scoperto che Kaya è l'avvocato di Yildiz nella causa di divorzio. La novità non ha fatto altro che peggiorare i rapporti tra lui e Sahika, già messi alla prova dalle continue manipolazioni e rivalità. La decisione di Kaya di difendere Yildiz è stata percepita come un tradimento da parte di Halit.