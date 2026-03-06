Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika approfitterà della festa di fidanzamento per sferrare un attacco pubblico alla famiglia Argun e ai suoi avversari. Davanti a tutti gli invitati, la donna prenderà la parola per rivelare il legame di parentela che unisce Yigit a Kaya, confermando che il ragazzo è il figlio di suo fratello. L’annuncio colpirà direttamente Ender, che si troverà impreparata di fronte alla verità sul passato di Yigit, e lascerà lo stesso Kaya sorpreso dalla notizia appena ricevuta.

Yigit ricattato da Sahika: sposa e lascia Lila per conoscere il padre

Yigit sottosterà agli ordini di Sahika, solo perché lei gli prometterà di aiutarlo a scoprire l’identità del padre. Il ragazzo si troverà a fare cose molto cattive, che finiranno per coinvolgere Lila. Quando Sahika si renderà conto che Yigit ha un debole per la ragazza, lo obbligherà a corteggiarla e poi a sposarla.

Il piano, però, non finirà così: Yigit verrà costretto a lasciare Lila il giorno dopo il matrimonio. Abbozzerà una scusa, dicendo che non possono stare insieme perché provengono da mondi diversi.

Sahika punta al potere: usa il dolore di Lila per distrarre Halit

In realtà, Sahika vorrà usare il dolore di Lila per distrarre Halit.

Se lui penserà ai problemi della figlia, non potrà occuparsi degli affari, e ci penserà lei a prendere il comando della situazione. La verità, però, è che Lila, almeno inizialmente, non dirà nulla alla famiglia, quindi Sahika verrà un po’ presa alla sprovvista.

Questo piccolo fallimento, però, non la scoraggerà, perché Sahika avrà in mente un altro piano: lanciare una bomba che potrebbe sconvolgere la vita di Yigit.

Sahika svela il segreto alla festa: ‘Yigit è il figlio di Kaya’

Nonostante sappia che Halit non avrà intenzione di sposarla, Sahika organizzerà una festa di fidanzamento alla quale saranno presenti tutti, compresa Ender. Quando quest’ultima le farà notare che Halit vuole stare con Yildiz, Sahika passerà all’attacco: “Io so tutto.

Ma credo di sapere molte cose che voi non sapete. Questa sera è perfetta per rivelarle. Yigit, puoi venire un attimo, tesoro?” — dirà Sahika al ragazzo, invitandolo a stare accanto a lei — “Da tempo Yigit mi chiede di aiutarlo a trovare suo padre”. Poi si rivolgerà direttamente a Ender: “Vuoi continuare tu? Non hai sentito? Hai ingoiato la lingua. Non mi sorprende. Va bene, allora continuo io. Yigit è mio nipote. È il figlio di mio fratello Kaya e purtroppo Ender è sua madre”. Il ragazzo resterà sconvolto e lo stesso accadrà a Kaya, presente alla festa e ignaro di tutto fino a quel momento.