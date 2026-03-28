Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz deciderà di tornare a lavorare dopo aver posto fine alle nozze con Halit Argun. La donna tornerà a fare la meteorina nella rete aziendale gestita da Nadir.

Yildiz decide di tornare a lavorare dopo la fine delle nozze con Halit

Yildiz metterà fine alle nozze con Halit dopo aver scoperto la sua relazione extraconiugale con Leyla. Kaya scioglierà il vincolo nuziale tra la sorella di Zeynep e l'imprenditore in soli due settimane.

La donna prenderà poi alloggio nella villa comprata per il piccolo Halitcan. Yildiz chiederà a sua madre di stabilirsi da lei per aiutarla ad accudire suo figlio, non avendo nessuna intenzione di assumere una tata. Asuman accetterà l'invito della figlia, giungendo a Istanbul in fretta.

Nel frattempo, Nadir continuerà a corteggiare Yildiz arrivando addirittura a chiederla in moglie. La donna risponderà di no per paura di ripercussioni. Tuttavia, la sorella di Zeynep capirà di non poter più dipendere economicamente da Halit, decidendo di tornare a lavorare.

Yildiz torna a lavorare come meteorina della rete televisiva di Nadir

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz chiederà a Nadir di poter tornare a fare la meteorina nel canale di sua proprietà.

La donna accetterà l'incarico anche se poche settimane prima l'aveva rifiutato dopo aver scoperto che il nemico di Halit gestiva la rete. La sorella di Zeynep tornerà alla conduzione della trasmissione che vedrà la partecipazione anche del figlioletto. La donna darà da mangiare ad Halitcan a favore di telecamere. L'azione non piacerà ad Halit, che ribadirà che il bambino non può apparire in televisione senza il suo compenso.

Intato Nadir crederà di aver conquistato Yildiz, tanto da organizzarle una festa di compleanno a sorpresa. Un evento mondano che riserverà molti colpi di scena e che spingerà la protagonista a prendere una mossa azzardata.

Halit ha pensato di aver visto Nadir in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine marzo su Canale 5, Halit si è convinto di aver visto Nadir, un suo vecchio amico che in passato aveva denunciato alla polizia.

L'imprenditore aveva fatto arrestare il suo ex socio in affari per traffici illeciti eseguiti all'interno della loro azienda. Il medico ha pensato che Halit avesse avuto alcune allucinazioni a causa dei farmaci. Ma l'imprenditore non ha creduto a tale versione, sospettando di aver visto veramente Nadir al suo capezzale.

Intanto il nuovo arrivato ha finto d'incontrare casualmente Ender in un ristorante per poi accompagnarla a casa. L'uomo ha usato lo stesso stratagemma anche con Yildiz.