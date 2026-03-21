Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) divorzierà da Halit Argun dopo aver scoperto la sua storia extraconiugale con Leyla. La donna inoltre otterrà la custodia del piccolo Halitcan.

Yildiz chiede il divorzio ad Halit in seguito al tradimento con Leyla

Tutto inizierà quando Yildiz inizierà a pedinare Halit dopo essere stata avvisata da Zerrin sulla sua probabile storia extraconiugale con Leyla. La donna troverà suo marito tra le braccia dell'amante nella casa acquistata per i loro incontri clandestini.

Yildiz disgustata ordinerà ad Aysel di farle i bagagli per poi trasferirsi a casa di Emir, portando con sé il suo bambino. Halit negherà di avere un flirt con Leyla dinanzi ai figli ma dovrà ugualmente piegarsi alla richiesta di Yildiz. Quest'ultima aggredirà la rivale all'azienda, costringendolo Halit a firmare le carte del divorzio. Dopo due settimane, i due si presenteranno in tribunale dove separeranno la loro vita.

Yildiz ottiene la custodia del bambino

Le anticipazioni dello sceneggiato turco rivelano che Yildiz pretenderà alcune cose prima di firmare ufficialmente i documenti della separazione. La donna vorrà che Halit intesti una grande casa ad Halitcan. La sorella di Zeynep inoltre otterrà la custodia del bambino, pretendendo un cospicuo assegno mensile per le sue necessità.

La donna rinuncerà poi al cognome Argun assunto al momento delle nozze, tornando ad utilizzare quello alla nascita. Yildiz, a questo punto, chiederà ad Asuman di far ritorno a Istanbul. Nadir approfitterà di questo per iniziare a corteggiare la donna. Leyla, invece, farà un importante annuncio ad Halit.

Sahika ha chiesto a Zehra di aiutarla a organizzare la sua festa di fidanzamento

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine marzo sui teleschermi di Canale 5, Yigit e Lila sono diventati marito e moglie in gran segreto ma il giorno dopo lo sposo l'ha lasciata in modo brutale come gli aveva detto di fare Sahika. Quest'ultima ha manipolato Halit, mostrandosi una donna indifesa e non una manipolatrice.

Allo stesso tempo, il signor Argun convinto da Ender ha restituito tutti i gioielli ad Yildiz con la speranza di fare pace con lei.

Sahika (Nesrin Cavadzade), intanto, ha chiesto a Zehra di aiutarla ad organizzare la sua festa di fidanzamento con Halit. Yildiz ha scoperto tutto, diventando sempre più nervosa. Ender (Sevval Sam) è intervenuta nella situazione per evitare che Sahika prendesse il sopravvento.

Infine Sahika ha aiutato Leyla a scappare dall'ex marito violento.