Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il castello di bugie costruito da Sahika inizierà a crollare sotto il peso della verità. Yigit, logorato dai sensi di colpa, deciderà di interrompere il silenzio e affrontare Lila in un confronto orchestrato dall’astuta Ender. Il ragazzo confesserà che il loro matrimonio non è stato altro che un tassello nel piano di vendetta della zia: un ricatto spietato che lo ha costretto a sposarla e lasciarla subito dopo per distruggere la stabilità degli Argun. Nonostante la dichiarazione d’amore finale, la rivelazione lascerà Lila profondamente ferita, spingendola a rinnegare i suoi sentimenti e a bollare Yigit come un imperdonabile traditore.

Yigit costretto a sposare Lila, poi il divorzio

Yigit e Lila si sposeranno, e anche se tra i due c’è qualcosa, la mossa del matrimonio sarà piuttosto azzardata, soprattutto perché arriverà solamente dopo un bacio. La proposta arriverà da Yigit, ma il ragazzo sarà costretto a farla, perché Sahika lo minaccerà.

Gli imporrà di sposare Lila, ma a una condizione: dopo aver passato la notte con lei, dovrà lasciarla e chiederle il divorzio subito dopo. Yigit eseguirà gli ordini nei minimi particolari e Lila ne soffrirà tantissimo, ma la ragazza preferirà non sfogarsi con la famiglia e mantenere la cosa per sé.

Halit vuole l’annullamento, ma Yigit sfida gli Argun

Quando Sahika si renderà conto che Lila non ha intenzione di scatenare un putiferio, ci penserà lei a rimediare: davanti a tutta la famiglia Argun rivelerà che Lila e Yigit sono sposati da poco più di 24 ore.

La reazione di Halit sarà immediata: chiamerà l’avvocato Metin perché vorrà chiedere l’annullamento del matrimonio.

Tuttavia, Yigit si rifiuterà di firmare, portando Halit a procedere con la richiesta di divorzio per la figlia.

Yigit svela il piano di Sahika, ma Lila lo caccia

Ci sarà un’altra persona, però, che capirà che i due ragazzi sono veramente innamorati. Sarà Ender, che li farà cadere in una dolce trappola, convocandoli contemporaneamente a casa sua, per permettere ai due di parlare. Sarà Yigit a confessarsi: “Il nostro matrimonio era tutto un piano di Sahika. Mi ha manipolato così tanto che non riuscivo più a capire cosa fosse giusto e cosa fosse sbagliato”.

Le racconterà che Sahika gli aveva promesso di rivelare il nome di suo padre, a una condizione: “Avrei fatto tutto quello che mi chiedeva”.

Così Yigit le racconterà cosa gli ha chiesto: “Mi ha detto: sposerai Lila e poi la lascerai. Così in casa sarebbe scoppiato il caos. Il suo unico obiettivo era confondere e mettere tutti contro mio padre”.

Yigit, però, aprirà anche il suo cuore: “Ma c’è una cosa che non aveva previsto. Che io mi innamorassi di te”. Le darà un bacio mozzafiato, ma Lila, delusa dal racconto, lo allontanerà immediatamente: “Stai lontano da me! Divorzieremo subito! Mio padre aveva proprio ragione… sei un vero traditore!”.