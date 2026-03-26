Le anticipazioni di Forbidden Fruit promettono una puntata ad alto tasso di tensione, segnata dal crollo di ogni formalità tra Yildiz e Leyla. Dopo aver ottenuto le prove del tradimento di Halit, Yildiz deciderà di non subire in silenzio. In un tailleur rosso fuoco che simboleggia la sua nuova forza, la donna si scaglierà con una furia cieca contro Leyla proprio nei corridoi dell'azienda, passando dalle urla alle maniere forti davanti ai dipendenti pietrificati.

Yildiz scopre Leyla e Halit: vuole il divorzio subito

Yildiz sarà una furia quando scoprirà che Halit e Leyla hanno una storia.

Seguirà il marito. Lo vedrà entrare in una delle sue case. Scoprirà che non è solo. La reazione di Yildiz sarà spietata: tornerà a casa, farà le valigie e lascerà Villa Argun, andando a vivere con Halit Can a casa di Emir.

Vorrà divorziare il prima possibile, per questo chiamerà Kaya, nonostante sia in luna di miele con Ender a Bolu. Gli spiegherà che cosa ha scoperto e Kaya sarà talmente preso dalla vicenda che interromperà il viaggio per tornare a Istanbul e avviare la pratica di divorzio.

Halit incastrato: rischia molti soldi per l'adulterio con Leyla

Redatta la pratica, Kaya la presenterà a Halit, che a sua volta la farà vedere al suo avvocato Metin. Halit crederà che Yildiz pretenda più del dovuto, ma Metin lo metterà in guardia: "In questa richiesta di divorzio si difendono bene e ricordati che potresti essere accusato di adulterio.

E non la passeresti liscia, visto che i testimoni ci sono".

Se venisse a galla la vicenda del tradimento, Halit potrebbe ritrovarsi a risarcire ingenti danni morali a Yildiz, così sembrerà deciso a firmare.

Yildiz fuori di sé: rissa in azienda, picchia Leyla

Kaya informerà Yildiz di come sono andate le cose e la ragazza indosserà il suo impeccabile tailleur rosso per presentarsi negli uffici della holding. Nei corridoi, però, ci sarà l’incontro con Leyla: sarà fatale, visto che Yildiz non esiterà a metterle le mani addosso. "Dopo tutto quello che hai fatto, ci provi ancora con mio marito?", urlerà Yildiz mentre le tirerà i capelli, scatenando la reazione di tutta l'azienda, che uscirà per capire cosa stia succedendo.

"Io ti ho fatto solo del bene, non è così? Guarda che questa non finisce qui. Tu stai flirtando con mio marito davanti a tutti", continuerà Yildiz senza fermarsi nell'aggredirla. Anche Halit uscirà dall'ufficio. "Eccolo qui, l’uomo conteso! Dai, vieni a prenderti la tua fidanzata, se ne sei capace", gli urlerà Yildiz in faccia, mentre tutti proveranno a dividerle, a eccezione di Ender, che si goderà la scena. "Te lo sei meritato", dirà a Leyla con il suo ghigno da diva.