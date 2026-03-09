Le prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 16 a sabato 21 marzo su Canale 5, porteranno al centro due eventi cruciali: il matrimonio segreto tra Lila e Yigit e la mossa rischiosa di Caner, pronto a sottrarre un fascicolo dallo studio di Kaya pur di proteggere Yildiz. Intorno a loro, le tensioni familiari, le manipolazioni di Sahika e i sospetti di Halit renderanno la settimana particolarmente movimentata.

Yigit sposa Lila in gran segreto

La settimana sarà segnata da un colpo di scena inatteso: Lila e Yigit decideranno di sposarsi in gran segreto, senza quindi informare le rispettive famiglie.

Una scelta impulsiva e romantica, destinata però a creare non pochi problemi quando la verità verrà a galla. Nel frattempo, Sahika continuerà la sua strategia per screditare Yildiz, insinuando a Halit l’idea di una relazione tra la moglie ed Emir. Halit, sempre più sospettoso, incaricherà Sitki di pedinare Yildiz per coglierla in flagrante. Ma Yildiz scoprirà tutto e, con l’aiuto di amici e familiari, trasformerà il pedinamento in una farsa, ridicolizzando i sospetti del marito. Nonostante le pressioni di Asuman e dei collaboratori, Yildiz continuerà a rifiutare ogni tentativo di riconciliazione.

Caner ruba un fascicolo per proteggere Yildiz, mentre Sahika manipola Halit

La tensione salirà ulteriormente quando Caner, deciso a difendere Yildiz da possibili conseguenze legali, sottrarrà un fascicolo dallo studio di Kaya.

Un gesto rischioso, che potrebbe avere ripercussioni importanti ma che dimostra quanto sia forte l’alleanza tra Yildiz ed Ender. Le due donne, infatti, uniranno le forze per isolare Sahika attraverso una riunione dei figli di Halit. Sahika, però, non resterà a guardare. Con grande abilità manipolatoria, si mostrerà vulnerabile e sola agli occhi di Halit, cercando di convincerlo a far rientrare il fratello in casa. Una mossa studiata per rafforzare la propria posizione e ribaltare l’alleanza che si sta formando contro di lei. La settimana si chiuderà così tra matrimoni segreti, documenti sottratti e giochi di potere sempre più serrati, preparando il terreno a nuovi scontri e rivelazioni.