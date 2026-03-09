La vicenda che ha visto protagonisti Valeria Marini e Nino Frassica si avvia verso una conclusione. Dopo una gag andata in scena a Sanremo 2026, che aveva profondamente offeso la showgirl, Frassica ha finalmente pronunciato le scuse in diretta televisiva. Sebbene il comico avesse già provveduto a scusarsi in privato, Marini aveva insistentemente ribadito in televisione di attendere un gesto pubblico.

La richiesta di scuse pubbliche

La richiesta di scuse pubbliche era emersa con chiarezza quando Valeria Marini, ospite del programma “La volta buona”, aveva raccontato di essersi sentita ferita da una battuta di Nino Frassica durante il Festival di Sanremo.

Il comico aveva ironizzato su un presunto ritocco estetico alle labbra della showgirl. Visibilmente commossa, Marini aveva spiegato di aver ricevuto delle scuse private, ma di attendere ancora quelle pubbliche, esprimendo il desiderio che arrivassero in coincidenza con la Festa della Donna.

Le scuse in tv

L'occasione per le scuse pubbliche si è presentata durante la puntata dell'8 marzo del programma “Che tempo che fa”. Nino Frassica, cogliendo l'attimo, ha dichiarato in diretta: “Chiedo scusa pubblicamente. Avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film… Chiedo scusa a Valeria… Golino”. Il riferimento finale, caratterizzato da un tono ironico, ha avuto il merito di stemperare la tensione, pur sancendo un gesto pubblico che Valeria Marini attendeva con ansia. La vicenda, iniziata con una battuta a Sanremo, ha così trovato una forma di chiusura televisiva, con un gesto che, seppur intriso di ironia, ha risposto alla richiesta della showgirl.