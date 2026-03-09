Valeria Marini ha espresso il suo disappunto in seguito a una gag di Nino Frassica durante la finale del Festival di Sanremo 2026. La showgirl ha definito l'episodio una mancanza di rispetto e ha richiesto scuse pubbliche, specificando la necessità di un confronto “vis a vis”. Le scuse private, a suo dire, non sarebbero sufficienti, e Marini ha invitato Frassica a un confronto televisivo per risolvere la questione.

Il contesto della polemica

La controversia è scaturita da uno sketch del comico durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2026.

Frassica ha ironizzato sull’aspetto delle labbra di Valeria Marini, alludendo a un possibile intervento estetico. La battuta, pur suscitando l'ilarità del pubblico presente, ha profondamente ferito la showgirl, che ha stigmatizzato l'episodio come una grave mancanza di rispetto nei suoi confronti.

La reazione di Valeria Marini

Intervenuta in un programma televisivo, Marini ha rivelato di aver ricevuto delle scuse da Frassica in privato, ma ha ribadito la loro inadeguatezza. "Frassica? Non fa ridere nessuno. Si scusi pubblicamente vis a vis", ha dichiarato, proponendo un chiarimento in diretta televisiva come soluzione per superare la tensione creatasi.

La showgirl ha aggiunto che, qualora la gag fosse stata genuinamente divertente, sarebbe stata la prima a riderne, ma così non è stato.

Ha inoltre ricordato la loro comune storia professionale, manifestando sorpresa per quello che ha definito un “accanimento” nei suoi confronti. Ha concluso rinnovando la proposta di un confronto pubblico, magari in un contesto televisivo, per poter finalmente “ridere insieme” e chiudere definitivamente la questione.

Prospettive e attesa

Al momento, non vi sono conferme riguardo a un’eventuale partecipazione di entrambi a un confronto televisivo. La proposta lanciata da Marini rimane quindi in sospeso e potrebbe concretizzarsi in un futuro appuntamento mediatico, qualora Nino Frassica decidesse di accogliere l'invito.

Chi è Valeria Marini

Valeria Marini è una figura poliedrica dello spettacolo italiano: showgirl, attrice e imprenditrice.

È nota al grande pubblico per la sua partecipazione a numerosi programmi televisivi e per il suo inconfondibile stile glamour. La sua carriera include anche diverse esperienze in reality show, consolidando la sua presenza nel panorama dell'intrattenimento.