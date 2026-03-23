Dopo mesi di silenzi sulla fine della sua lovestory, Antonella Elia ha rivelato un inaspettato retroscena sull'ex Pietro Delle Piane, nella nuova puntata di Grande Fratello. Nel raccontarsi rispetto alla crisi che l'ha portata alla separazione dall'ex, in particolare, Elia ha definito Pietro un 'narcisista patologico'.

Grande Fratello, Elia si racconta a tutto tondo

Nella seconda puntata di Grande Fratello vip, andata in onda il 21 marzo 2026, Antonella Elia ha svelato cosa avrebbe scoperto quando sarebbe stata vicina al matrimonio con Pietro Delle Piane.

In una confidenza intimista condivisa con Adriana Volpe Antonella Elia ha appreso che la prima abbia ricevuto un like sui social da Pietro, e alla notizia ha reagito certa di aver conosciuto il lato negativo dell'attore:

"Lui è un narcisista patologico, averti messo il like significa lanciare un guanto di sfida a me". Ma non é tutto. Ad Antonella, Pietro non avrebbe porto gli auguri in vista della nuova avventura nella Casa del GF, cosa che invece, a quanto pare, lui ha fatto con Volpe. E il trattamento speciale riservato a Volpe sarebbe stato, secondo Elia, un torto infertole in modo calcolato.

Arriva anche il chiarimento con Adriana Volpe

Nella Casa di Grande Fratello, poi, non é mancato un chiarimento tra le ex rivali del GF, dove Volpe ha speso delle lacrime per non essere riuscita a stringere un'amicizia con Elia a partire dalla precedente convivenza condivisa al loro primo Grande Fratello vip

Tuttavia, é arrivato il perdono di Elia che ha quindi asciugato le lacrime ad Adriana, scusandosi per non averla capita: "Sei fragile come una foglia, non voglio farti soffrire...

mi hai fatto un dono pazzesco a mostrarmi le tue fragilità".

Nel frattempo, intanto, l'opinionista Selvaggia Lucarelli si é scagliata contro Adriana Volpe nel corso della seconda diretta del gioco di Canale 5. In particolare ha criticato Adriana ritenendola una concorrente noiosa e rigida tra le dinamiche del reality show, dividendo fortemente le opinioni dei telespettatori attivi nel web, specialmente sui social, tra dissensi e consensi.