Il Grande Fratello Vip, alla sua corrente ottava edizione, é al centro dell'attenzione mediatica per effetto di una sospetta bestemmia commessa da Ibiza Altea. Ma non solo. In balia delle polemiche online sul GF, é finito anche Dario Cassini, per delle esternazioni ritenute inammissibili all'interno di un programma molto seguito.

Ibiza Altea é a rischio? I video della presunta bestemmia al Grande Fratello

La concorrente più discussa del momento del GFVIP avrebbe imprecato di notte, mentre si muoveva al buio all'interno della casa di Cinecittà.

A riportare il sospetto accadimento sono diversi video condivisi sui social, video in cui Ibiza sembra bestemmiare.

L'accadimento, con tanto di rese testimonianze sui social di video e immagini varie, potrebbe essere al vaglio della produzione del reality show. Pertanto non sarebbero da escludersi dei provvedimenti possibili per Ibiza Altea, che alla conferma di una bestemmia rischierebbe anche di vedersi in un televoto ad eliminazione oppure in alternativa chiamata ad uscire direttamente dal gioco di Canale 5, nel corso della prossima Terza puntata.

Anche Dario Cassini é al centro delle polemiche web

Ma non é solo la concorrente a poter rischiare. Insieme a lei Dario Cassini si trova in balia delle polemiche sui social per un'esclamazione omofoba. Il concorrente, nel porgere un piatto a Renato, ha così esclamato:

"Sono mele, r********!".

Renato ha prontamente ribattuto: "Come hai detto? Pittore?". Cassini sembra aver cambiato subito i toni: "Ho detto riccone, perché si vede che hai un sacco di soldi". A detta degli utenti Cassini ha usato un linguaggio omofobo, pertanto meriterebbe un provvedimento disciplinare dalla produzione del gioco. Ma non é tutto. Il comico é inoltre accusato di aver utilizzato un linguaggio sessista e violento nei riguardi di Antonella Elia, quando nello scherzare con lei le ha detto: “Se lo rovesci posso abusare di te?”.