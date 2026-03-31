Al Grande Fratello Vip Raimondo Todaro ha preso le distanze da Francesca Manzini che non ha fatto mistero di subire il suo fascino tra le mura della Casa di Cinecittà.

Raimondo mantiene le distanze da Francesca: cosa accade al Grande Fratello

Dopo la “dichiarazione” di Francesca Manzini della scorsa notte condivisa in una suite nell'attesa per la nuova puntata del lunedì sera, Raimondo Todaro aveva preferito dormire sul divano tenendosi distante dalla coinquilina. Sebbene la speaker radiofonica abbia ammesso di provare dell'attrazione verso Raimondo, Todaro ha chiarito di essere felicemente fidanzato,.

Ma non é tutto. Perché, incalzato dalle domande della produzione del Grande Fratello, in seduta di un confessionale, Todaro ha detto di non aver avuto piacere nel condividere la suite con Manzini.

Il confessionale di Todaro

“Io speravo sinceramente di non vincere la suite. Perché comunque se io fossi a casa e la mia ragazza dovesse condividere la suite con un altro uomo non mi farebbe per nulla piacere. Amicizia o non amicizia, a me darebbe molto fastidio“, ha fatto l'ex professore di Amici di Maria De Filippi.

Le dichiarazioni di Manzini

In un momento di condivisione in sauna Francesca aveva svelato a Todaro di sentirsi particolarmente attratta a lui:

"Il rapporto che ho con te non ce l’ho con gli altri.

C’è questa affinità e mi fai stare bene. Tu sei un regalo per me", aveva spiegato a Todaro, apparendo visibilmente entusiasta della possibilità di poter approfondire la conoscenza del ballerino professionista. Poi, aveva anche auspicato che il piacere di condividere l'esperienza fosse reciproca: "Spero che la cosa sia reciproca, con tutto il rispetto per Genoveffa. Non voglio spaventarti, però mi piace essere sincera“.

Nel frattempo, intanto, cresce l'attesa dei telespettatori per i risultati della nuova puntata del lunedì sera di Grande Fratello, prevista in onda il 30 marzo sulle reti TV e streaming Mediaset, dove é prevista anche una eliminazione.