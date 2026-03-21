La seconda puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2026 non è stata solo televisione, ma un vero e proprio scontro di civiltà tra generazioni di reality. Se lunedì scorso Ilary Blasi aveva preso le misure dello studio, ieri sera ha ufficialmente "sguainato la spada", gestendo con la sua nota ironia romana una serata ad altissima densità emotiva e polemica. Le principali novità sono state: il pubblico ha sentenziato il momentaneo trionfo di Antonella Elia e lo struggente racconto di Raimondo Todaro.

Il verdetto del pubblico: Antonella Elia è la "Regina" (ma in gabbia)

Il momento più atteso era l'esito del primo televoto stagionale. Nonostante la agguerrita concorrenza di Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, è stata Antonella Elia a sbaragliare tutti, venendo eletta preferita del pubblico. Ma la gioia è durata poco: chiamata in Mistery Room, Antonella si è lasciata andare a uno sfogo durissimo.

"Mi sento un topo in gabbia", ha confessato tra le lacrime, rivelando la fragilità che si nasconde dietro i suoi attacchi frontali.

Ilary l'ha sorpresa con una scatola di messaggi dai suoi affetti più cari, ma il contrasto tra il suo trionfo al televoto e il suo senso di solitudine ha gelato lo studio, regalando il primo momento di "vera" tv di quest'anno.

Grazie a questo voto, Antonella ha conquistato l'immunità e ha trascinato il suo gruppo nel lussuoso Gold Club, spodestando proprio la rivale Adriana Volpe.

Lo scontro delle "bionde" e il vetro infranto

La faida tra la Elia e la Volpe ha raggiunto l'apice quando sono state mostrate le clip delle accuse reciproche di "finzione scenica". La Volpe è stata definita una "maestrina" da Selvaggia Lucarelli, mentre la Elia ha ribadito che tra loro non c’è mai stata un’amicizia reale fuori dalle telecamere. Il confronto in diretta è stato gelido: Adriana ha cercato di mantenere la calma istituzionale, ma il "sorpasso" di Antonella nelle preferenze popolari è stato un colpo durissimo alla sua strategia.

Raimondo Todaro: il coraggio del racconto

Uno dei picchi di share della serata è arrivato con la linea della vita di Raimondo Todaro. Il ballerino si è messo a nudo raccontando una battaglia che pochi conoscevano: quella contro due tumori maligni scoperti a soli 35 anni. Un racconto asciutto, senza vittimismi, che ha commosso persino la tagliente Lucarelli. Todaro ha parlato del supporto fondamentale della famiglia e del suo ritorno alla vita, diventando immediatamente uno dei concorrenti più amati dal web.