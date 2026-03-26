Il televoto che si chiuderà nella diretta del 27 marzo regalerà l'immunità a uno dei quattro gieffini in nomination: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Marco Berry e Lucia Ilardo. Chi riceverà più voti sarà il preferito e, stando ai 426 utenti che alle ore 13 di oggi 26 marzo, hanno partecipato al sondaggio di Grande Fratello forum free, a guadagnarsi l'ambita immunità sarebbe Alessandra Mussolini con il 53,76% dei consensi.

Esito sondaggio: Mussolini guadagna l'immunità con il 53,76%

Dopo l'eliminazione di Dario Cassini, al Grande Fratello Vip è tempo di un nuovo televoto.

Questa volta non è prevista nessuna eliminazione visto che il concorrente più votato dal pubblico a casa guadagnerà l'immunità e non rischierà l'uscita nel prossimo turno eliminatorio. In nomination ci sono Alessandra, Marco, Lucia e Francesca e, stando alle proiezioni del sondaggio presente su Grande Fratello forum free, la preferita dal pubblico risulta essere Alessandra Mussolini, con il 53,76% delle preferenze. L'ex parlamentare straccia gli sfidanti visto che la seconda classificata, Francesca Manzini, si ferma al 20,19% dei consensi. Un divario netto che fa supporre che l'immunità sia praticamente già in mano ad Alessandra.

Alessandra straccia tutti: Berry ultimo con solo l'11,03%

Terza piazza per Lucia Ilardo con il 15,02% dei consensi e ultimo posto per Marco Berry che non va oltre l'11,03% delle preferenze.

Niente da fare per l'ex inviato de Le iene, che difficilmente potrà recuperare un divario così netto. Nulla comunque è ancora detto visto che in passato, in più di un'occasione, il verdetto del televoto ufficiale ha sovvertito i pronostici della vigilia. Ecco perché, per scoprire chi sarà il nuovo l'immune, non resta che seguire la nuova diretta del Grande Fratello Vip, prevista domani 27 marzo in prima serata su Canale 5.

Il Grande Fratello Vip in crisi di ascolti

Gli ascolti del Grande Fratello Vip non decollano. Dopo tre puntate, il Reality non è andato oltre 1,8 milioni di telespettatori e in casa Mediaset si comincia a ventilare l'ipotesi di una chiusura anticipata. Al momento queste restano solo indiscrezioni ma, se gli ascolti non si risolleveranno a breve, Ilary Blasi potrebbe dover chiudere il Reality prima del previsto.