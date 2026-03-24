Sembra non esserci molta simpatia tra Dario Cassini e Antonella Elia: ad appena una settimana dall'inizio del GF Vip, infatti, i due hanno già battibeccato diverse volte per motivi apparentemente futili. Dopo l'ennesimo scontro con la coinquilina, l'attore si è lasciato andare a parole che hanno fatto storcere il naso e che potrebbero suscitare una forte reazione da parte della diretta interessata: il concorrente si è detto pronto ad uscire perché ad attenderlo ci sono amici e colleghi, cosa che non si sente di poter dire anche della showgirl.

Le parole che attirano l'attenzione

Tra poche ore si saprà il nome del primo eliminato del GF Vip, e tra i concorrenti a rischio c'è anche Dario.

Negli ultimi giorni l'attore si è scontrato con diversi inquilini della casa, ma le discussioni più forti le ha avute con Antonella.

I due hanno litigato per una sedia di troppo (lui si sarebbe appropriato del posto scelto da lei per la diretta), ma di base ci sarebbe un'antipatia reciproca che avrebbe preso il sopravvento nel giro di una settimana.

Mentre si sfogava con Lucia sul difficile rapporto che ha con Elia, Cassini ha detto: "Sai qual è il problema? Che io esco e ho una famiglia, ho gli affetti e una carriera. Lei, invece, è sola. Questo è il problema".

Domani sera Antonella creerà il devasto se trasmetteranno questa clip #GFVIP pic.twitter.com/GuM3MuNaDR — trashtvstellare (@tvstellare) March 23, 2026

La reazione dei fan del GF Vip

Le parole che Dario ha pronunciato alle spalle di Antonella hanno fatto storcere il naso alla maggior parte degli spettatori del GF Vip.

"Se trasmetteranno questo discorso in diretta, lei creerà il devasto", "Che cattiveria", "Terribile", "Vedrete come lo rimetterà al posto quando sentirà cosa ha detto", "Che pochezza questo concorrente", "Se vuole tornare dai suoi affetti, può tranquillamente uscire", "Che squallore", "Lui sa solo giudicare", "La solitudine è una cosa seria", "Che persona cattiva", "Crudele", "Si è dato la zappa sui piedi", "Ma si può usare questo argomento per attaccare una persona?", si legge su X in queste ore.

I temi della terza puntata

Oggi, 24 marzo, Ilary Blasi condurrà la terza puntata del GF Vip e sono tanti gli argomenti che dovrà affrontare.

Nella notte è scattata la passione tra Lucia e Renato, e gli altri concorrenti non sanno nulla; spazio anche alle tensioni che sono nate tra alcuni inquilini e alla prima eliminazione di questa edizione.