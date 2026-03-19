A pochi giorni dall'inizio dell'avventura al Grande Fratello Vip, Ibiza Altea sembra avere già le idee molto chiare sulla maggior parte dei concorrenti. Interpellata dagli amici sul feeling che ha instaurato con Renato Biancardi, la ragazza ha fatto un passo indietro definendolo "un bello che non balla"; la giovane, inoltre, ha ricordato con dolcezza l'ex Daniele Iaia, che ha descritto come il suo primo vero amore.

Le confidenze nella casa del GF Vip

Sta nascendo qualcosa tra Ibiza e Renato? I fan del GF Vip se lo stanno chiedendo da giorni, ma nelle ultime ore la modella potrebbe aver stroncato sul nascere questa "ship".

A Raimondo che le ha chiesto se ha un interesse per il musicista napoletano, la ragazza ha risposto: "Sì, ma lui è un bello che non balla, almeno non con me. Non posso fare tutto da sola e non voglio forzare una cosa se non c'è".

In meno di una settimana, dunque, la concorrente sembra aver capito che il coinquilino non sarebbe la persona giusta per lei, soprattutto perché avrebbe mostrato poca intraprendenza nella loro conoscenza.

amore stai tranquilla che per te arriverà il bellissimo con la baby-face #gfvip pic.twitter.com/Ewuw9eOwK4 — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) March 19, 2026

La reazione degli spettatori

Stando alle ultime novità, Ibiza avrebbe già chiuso la porta a Renato e sui social c'è chi ha esultato perché spera nell'ingresso di Daniele nella casa del GF Vip.

"Ora gli altri inizieranno a fare pressione su di lui per farlo sbloccare, vedrete", "Stai tranquilla, per te arriverà il bellissimo", "Lui avrà ansia da prestazione", "Ma sono entrati lì per farsi una storia? Cos'è tutta questa fretta", "Perché devono fare coppia per forza?", "Aspettiamo tutti Daniele", "Autori già sapete cosa dovete fare, sbrigatevi", si legge su X il 19 marzo.

Il ricordo dell'ex fidanzato Daniele

Sempre in queste ore Ibiza si è lasciata andare a confidenze piuttosto inaspettate sul suo passato.

Mentre chiacchierava con Lucia in giardino, infatti, la concorrente del GF Vip ha ricordato l'ex Daniele e lo ha definito il suo primo vero amore.

Tra gli spettatori c'è chi sogna l'ingresso del giovane nella casa, soprattutto perché potrebbe facilitare il ritorno di fiamma che tutti i fan di Too Hot to Handle si augurano da quando hanno saputo della rottura, quindi dall'estate scorsa.