Il Grande Fratello vip partirà con una formula del tutto nuovo, anticipando così l'apertura della Casa di Cinecittà ancora prima dell'inizio, ma solo ad alcuni concorrenti, tra cui Adriana Volpe.

Open house, ha il via anticipato il gioco del GF

Oggi, venerdì 13 marzo, viene anticipata l'apertura della casa di Grande Fratello con la fase Open House che permetterà a 4 concorrenti in lizza di dare il via al rinnovato reality di Mediaset.

La partenza ufficiale del reality é fissata per martedì 17 marzo 2026 e in data odierna a varcare anticipatamente la porta rossa della Casa di Cinecittà sono gli inquilini Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Tra gli altri concorrenti ufficiali del reality Adriana Volpe ha già varcato in passato la Porta della Casa per il Grande fratello vip.

Tutti i nomi dei concorrenti in gioco di Grande Fratello 2026

Sono sedici i concorrenti ufficializzati per il Grande Fratello. A prendere parte al reality della casa più spiata d'Italia saranno quindi: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Francesca Manzini, Ibiza Altea, Lucia Ilardo e Paola Caruso. Come uomini: GionnyScandal, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Marco Berry, Nicolò Brigante, Raul Dumitras, Raimondo Todaro e Renato Biancardi.

Ilary Blasi ha fatto sapere di essere al settimo cielo in vista del nuovo ruolo di conduzione: "Sono sorpresa da questa ondata di affetto del pubblico che mi ha travolto all’annuncio del mio ritorno alla conduzione.

Sì, il “Grande Fratello Vip” è nato con me, quindi ci sta di avere dei ricordi belli. Ma io mi sorprendo sempre perché penso di essere divisiva: o ti piaccio tanto o non ti piaccio affatto, mi sono fatta questa idea", ha detto a Tv sorrisi e canzoni.