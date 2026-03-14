La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da meno di 24 ore, ma sono già tanti gli spunti di discussione che hanno offerto i quattro inquilini della casa. Adriana Volpe, per esempio, ha parlato del carattere vivace di Antonella Elia e lei sembra averle risposto su Instagram; Raul Dumitras, invece, si è sbilanciato sul sentimento che provava per Martina De Ioannon quando hanno partecipato a Temptation Island.

Il botta e risposta a distanza

Adriana è tra i quattro personaggi che sono entrati nella casa del GF Vip durante l'Open House, e in poche ore si è lasciata andare a dichiarazioni molto interessanti.

Ai coinquilini che le hanno chiesto come è stata la sua prima volta nel reality (ha partecipato qualche anno fa), la conduttrice ha risposto citando anche una concorrente che si unirà a loro martedì 17 marzo.

"Antonella bisogna saperla prendere. Sa essere creativa e anche pungente, io la definisco una provocatrice perché sa destabilizzare con una sola zampata", ha detto Volpe davanti alle telecamere.

Elia sembra aver replicato a queste parole in un video che ha postato su Instagram in mattinata: "Buongiorno a tutti. Io inizierei la giornata con un ommm. Che stress".

Il parere dei fan del GF Vip

Le frecciatine che Adriana ha lanciato ad Antonella a poche ore dal suo ingresso nella casa del GF Vip, hanno già animato la discussione tra i telespettatori.

"Lei fuori fa l'amica e nel gioco le va sempre contro", "Antonella è la migliore e lo dimostrerà", "Adriana non la reggo", "Già sparla ed è appena entrata", "Mi sa tanto di un teatrino studiato", "Che noia, questa dinamica l'abbiamo già vista", "Sta già lavorando per noi, brava" "Questo è il trash che amo", "Fate entrare Antonella immediatamente", si legge su X il 14 marzo.

Le parole di Raul

In queste ore anche Raul ha detto qualcosa che ha attirato l'attenzione del pubblico del GF Vip.

Quando gli è stato chiesto di raccontare dell'esperienza che ha fatto a Temptation Island qualche anno fa, il dj ha detto: "Lì ho fatto il panico e ho sfondato tutto, praticamente ho distrutto il villaggio. Ero molto innamorato della mia ex (Martina De Ioannon) in quel periodo, poi le cose lì dentro non sono andate bene".