Sono passati pochi giorni da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, ma Raul Dumitras ha già parlato diverse volte di Martina De Ioannon. Qualche ora fa, ad esempio, il concorrente ha svelato come reagirebbe se l'ex fidanzata dovesse diventare un'inquilina e poi ha confermato che il sentimento che provava per lei è scemato con il tempo.

Le risposte alle domande dei coinquilini

Sono già un paio le occasioni in cui Raul ha menzionato l'ex fidanzata Martina, ma nella maggior parte dei casi l'ha fatto perché gli sono state fatte domande su quest'argomento.

L'altra sera, per esempio, Renato e Ibiza hanno chiesto al dj se ha più rivisto De Ioannon dopo la rottura a Temptation Island e lui ha risposto: "L'ho incrociata qualche volta per caso, ma nulla di che. Per me è come se fosse un'estranea ora, l'ho superata".

In merito ad un'eventuale ingresso della ragazza nella casa del GF Vip come concorrente, Dumitras ha detto: "Se entrasse qui non sarebbe né un problema né un piacere, la vita va avanti. Ho anche visto gli altri percorsi che ha fatto".

Prima di concludere il discorso, però, Raul ha lanciato una piccola frecciatina alla ex aggiungendo: "Con me ha sbagliato e lo dirò sempre".

L'opinione dei fan del GF Vip

Le ultime dichiarazioni di Raul su Martina non sono passate inosservate, anzi molti fan del GF Vip le hanno commentate in maniera pungente sui social.

"Parla di lei da più di due anni, non sarebbe l'ora di smetterla?", "Ha avuto altri 5 minuti di popolarità grazie a lei", "Ha stancato", "Parla parla ma non dice niente", "Mi dà brutte vibes", "Io vedo emozione nei suoi occhi quando parla di lei"; "Ma basta", "Lei ha avuto altri due fidanzati, perché non va avanti?", "Raul ci spera di vederla nella casa, altroché", si legge su X in queste ore.

Lo scontro con Ibiza

In questi giorni Raul è stato anche protagonista della prima lite della nuova edizione del GF Vip.

Infastidita da alcune occhiate che le avrebbe lanciato il dj, Ibiza gliene ha parlato e tra i due è nata una piccola discussione.

Con l'ingresso degli altri 12 concorrenti, dunque, la situazione potrebbe continuare a scaldarsi e i litigi potrebbero diventare all'ordine del giorno.