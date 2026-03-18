Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche ore, ma sono già tanti gli spunti di discussione che hanno offerto i concorrenti del cast. Alessandra Mussolini, per esempio, è finita al centro dell'attenzione per la somma di denaro che avrebbe intascato per partecipare al reality: secondo Davide Maggio, il cachet della donna ammonterebbe a 350.000 euro a prescindere dal numero di settimane che trascorrerà all'interno della casa.

L'indiscrezione sulla concorrente del GF Vip

Gli ascolti della prima puntata del GF Vip non sono stati entusiasmanti (2,1 milioni di spettatori e il 18,3%), ma sul web si sta parlando tanto della nuova edizione e di alcuni concorrenti del cast.

Oggi, 18 marzo, sul web si è diffusa un'indiscrezione sul cachet che avrebbe intascato Alessandra solo per aver detto "sì" al programma di Canale 5.

"Per fare il reality ha preso 350.000 euro a prescindere dal numero di puntate nella casa", ha svelato Davide Maggio tramite il suo account di X.

Signori, la Mussolini per fare il GFVip ha preso 350.000 euro a prescindere dal numero di puntate nella casa. — Davide Maggio (@davidemaggio) March 18, 2026

Stando a questo retroscena tutto da verificare, Mussolini dovrebbe guadagnare questa cifra anche se dovesse essere eliminata dopo una o due settimane tra le mura più spiate d'Italia.

La reazione degli spettatori

Il presunto cachet di Alessandra Mussolini sta facendo discutere per due motivi: per l'elevata cifra e per il fatto che lo dovrebbe intascare a prescindere dalla durata dell'avventura nella casa del GF Vip.

"Tutto questo senza fare niente", "Alla faccia di chi guadagna 1.200 euro al mese lavorando 10 ore al giorno", "Chiuderanno presto, quindi ha fatto un ottimo investimento", "Che esagerazione", "Furba", "Ecco perché questo programma deve fallire", "Se potessimo, non lo faremmo tutti?", "Ma saranno fatti suoi", "Paga Mediaset, state sereni", si legge su X in queste ore.

Le scintille a distanza con Selvaggia Lucarelli

Alessandra è stata tra i protagonisti della prima puntata del GF Vip: ad incuriosire il pubblico è stato soprattutto il vivace botta e risposta che ha avuto a distanza con Selvaggia.

Tra le due sembra non correre buon sangue, e i fan sono certi che in futuro verranno messe spesso a confronto per provare a smuovere le dinamiche del programma.