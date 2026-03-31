L'ottava edizione del Grande Fratello Vip prosegue, e già venerdì 3 aprile ci sarà un altro importante verdetto. Da qui alla prossima puntata, infatti, i fan dovranno scegliere chi candidare alla prossima eliminazione tra Raimondo Todaro e Ibiza Altea: ad oggi al sondaggio di GF Forum hanno partecipato 418 utenti e il 60,77% preferiscono il maestro di ballo (39,23% per la modella).

Testa a testa al GF Vip

Le nomination che sono state fatte l'altra sera al GF Vip hanno portato ad un televoto che potrebbe essere considerato anche un testa a testa inedito in quest'edizione.

A sfidarsi fino al 3 aprile saranno solo due concorrenti: chi riceverà più voti si salverà, l'altro/a diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Ad oggi, 31 marzo, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 418 utenti e più della metà di loro ha espresso una preferenza per Raimondo: il maestro di balli latinoamericani, infatti, ha il 60,77% dei voti totali.

Ovviamente Ibiza è ferma al 39,23% e tra qualche giorno potrebbe finire nuovamente a rischio.

Le altre percentuali

Anche su Reality House è stato aperto un sondaggio su questo televoto, e per ora ad esporsi sono stati in 197.

In questo caso Raimondo Todaro è in testa con il 58% delle preferenze, che corrispondono a 115 voti, invece Ibiza Altea è indietro con il 42% e 82 voti.

Insomma, stando a questi primi risultati parziali, il candidato alla prossima eliminazione dovrebbe essere Ibiza.

Giovanni esce di scena tra le polemiche

Lunedì scorso c'è stata la seconda eliminazione di quest'edizione del GF Vip, ed è toccato a Giovanni lasciare il gioco a neppure tre settimane dal suo inizio.

Prima di andare via, però, il concorrente si è scontrato con la maggior parte degli uomini della casa, in particolare con Todaro che non lo ha neanche salutato quando è uscito.

Antonella, invece, ha reagito male a questo verdetto e per diversi minuti si è chiesta perché il pubblico ha deciso di escludere un personaggio forte e carismatico come Giovanni, a suo dire tra i migliori del cast, e non Ibiza che nei giorni precedenti si era resa protagonista di litigate e parole un po' forti nei confronti di alcune inquiline.