Oggi, 24 marzo, ci sarà la prima eliminazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della terza puntata, infatti, Ilary Blasi svelerà l'esito del televoto che è stato aperto venerdì e vede sette concorrenti in sfida. Secondo i risultati provvisori del sondaggio su GF Forum Free, solo il 9,21% di 532 utenti totali salverebbe Dario Cassini; su Reality House, invece l'attore ha ricevuto l'8% delle preferenze ed è in fondo alla classifica.

I candidati all'eliminazione della terza puntata del GF Vip

A breve un concorrente del GF Vip verrà eliminato e sarà chi riceverà meno preferenze alla chiusura del televoto che è stato aperto venerdì scorso.

I risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free (al quale hanno partecipato 532 utenti), ad esempio, svelano che a rischiare di più sarebbero in tre: Marco, Lucia e Dario.

A poche dall'inizio della terza puntata del reality, Berry ha ricevuto il 9,02% delle preferenze ed è in fondo alla classifica di questa votazione online.

Un po' più su ci sono Ilardo e Cassini con il 9,21%, un ex aequo che tiene aperta la sfida tra gli inquilini che sono in nomination.

Su Reality House hanno votato in 336: l'8% salverebbe Dario (26 preferenze), il 10% Lucia (34 voti) e il 12% Marco (39 voti).

I concorrenti più amati

Il televoto di questa settimana è in positivo, nel senso che i fan si possono esporre per salvare uno dei concorrenti in nomination.

I preferiti di chi ha partecipato ai sondaggi online sono Paola e Raimondo: su GF Forum Free lei ha il 28,57% delle preferenze e lui il 19,92%.

Su Reality House, invece, Caruso ha ricevuto 82 voti (24%) e Todaro 77 (23%).

Le anticipazioni del prime time

Anche se sono passati pochi giorni dalla seconda puntata del GF Vip, nella casa è successo di tutto.

Nel corso del prime time del 24 marzo, dunque, Ilary Blasi dovrà approfondire i seguenti argomenti: i baci notturni tra Lucia e Renato, le liti tra Antonella e Dario, gli avvicinamenti di Nicolò e Blu, la tregua tra Elia e Adriana Volpe.

Ovviamente i nominati avranno molto spazio e durante la serata si scoprirà chi sarà il primo eliminato di quest'edizione è iniziata da una settimana, ma ha già regalato molti colpi di scena.