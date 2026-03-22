Martedì 24 marzo ci sarà la prima eliminazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip, e a giocarsi il posto sono in sette. Secondo i risultati provvisori del sondaggio su GF Forum Free, a rischiare di più sarebbero Marco Berry (7,51% dei voti totali espressi da 426 utenti), Dario Cassini (8,22%) e Lucia Ilardo (8,45%).

Chi rischia dopo una sola settimana

Venerdì scorso Ilary Blasi ha aperto un televoto chiedendo al pubblico del GF Vip "chi vuoi salvare?", ma l'obiettivo di questa nomination sarà eliminare il concorrente meno votato tra i sette in sfida.

Ad oggi, 22 marzo, i risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free (al quale hanno partecipato 426 utenti) svelano che a lasciare la casa dopo una sola settimana potrebbe essere Marco, che attualmente è fanalino di coda con il 7,51% delle preferenze.

A rischiare potrebbero essere anche Dario (8,22%) e Lucia (8,45%), ma da qui a martedì prossimo può ancora accadere di tutto.

Anche su Angolo delle notizie i meno votati sono Dario (1%), Lucia (2%) e Marco (3%).

Paola e Raimondo tra i preferiti del pubblico

Sia nel sondaggio su GF Forum Free che in quello su Angolo delle notizie, inoltre, i concorrenti in testa sono Paola e Raimondo.

Gli utenti che fino ad ora hanno partecipato a queste votazioni online, dunque, salverebbero Caruso (29,81% e 27%) e Todaro (20,66% e 28%).

La showgirl e il maestro di balli latinoamericani, dunque, non dovrebbero rischiare nulla nella puntata del GF Vip del 24 marzo, così come Francesca che è saldamente al terzo posto con il 14,32%.

Il primo importante verdetto del GF Vip 8

Mancano pochi giorni alla terza puntata del GF Vip, e i fan sono curiosi di sapere chi sarà il primo eliminato di quest'edizione che è partita un po' in sordina.

Gli ascolti dei primi due appuntamenti, infatti, non sono stati entusiasmanti e c'è chi pensa che non ci sarà nessun prolungamento rispetto alle sei settimane previste.

Sui social il cast è molto apprezzato, ma per ora i prime time non sono andati oltre il 18% e la collocazione al martedì sera (solitamente il reality andava in onda il lunedì) potrebbe aver inciso sui numeri un po' deludenti di quest'inizio di stagione.